Xiaomi annonce officiellement la fin du support pour trois de ses téléphones à partir d’aujourd’hui

Xiaomi, une marque mondialement connue dans le secteur de la technologie mobile, a officiellement annoncé aujourd’hui qu’elle mettrait fin au support et aux mises à jour pour trois de ses smartphones économiques : le Redmi Note 9, le Redmi 9 et le POCO M2. Cette décision suscite de nombreuses interrogations et incertitudes pour les utilisateurs actuels de ces appareils. Voyons ensemble les conséquences possibles et les raisons de cette interruption.

Fin du support et des mises à jour pour trois modèles phares

Les smartphones Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2, qui étaient autrefois considérés comme les étoiles montantes de la gamme économique de Xiaomi, sont maintenant listés sur la liste de fin de support (EOS). Cela signifie que la marque ne fournira plus de mises à jour logicielles officielles, de correctifs de sécurité, ni d’assistance technique pour ces modèles.

Cette décision, bien que courante dans le monde de la technologie, demeure une déception pour les nombreux utilisateurs qui se sont habitués et sont devenus dépendants de ces appareils.

Un aperçu détaillé sur la fin du support du Redmi Note 9

Lancé en avril 2020, le Redmi Note 9 a été acclamé pour ses spécifications impressionnantes à un prix abordable. Avec un écran de 6,53 pouces, 4 caméras, et une performance fiable, il s’est rapidement taillé une place de choix parmi les consommateurs soucieux de leur budget. Sa classification EOS signifie qu’il ne recevra plus les dernières mises à jour d’Android, privant ainsi ses utilisateurs des nouvelles fonctionnalités et des améliorations de sécurité.

Il convient de noter que la dernière version interne du Redmi Note 9 était la 23.7.13, et depuis, il n’a reçu aucune mise à jour. De plus, il ne bénéficiera pas de la mise à jour MIUI 14.

Fin de support pour le POCO M2

Le POCO M2 est une variante du Redmi 9 spécialement conçue pour le marché indien, partageant la plupart de ses spécifications sauf pour la capacité de la batterie. Tout comme le Redmi 9, le POCO M2 a cessé de recevoir des mises à jour.

La dernière mise à jour interne pour le POCO M2 était également la version 23.7.13, confirmant qu’il n’obtiendra pas la mise à jour MIUI 14.

Conséquences pour les utilisateurs suite à l’arrêt des mises à jour de Xiaomi

La sécurité est l’une des préoccupations majeures après l’arrêt des mises à jour et du support. Sans mises à jour régulières, ces téléphones pourraient devenir vulnérables à diverses menaces. Les failles de sécurité non corrigées pourraient être facilement exploitées par des acteurs malveillants, mettant en péril la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs.

De plus, l’absence de mises à jour officielles signifie que les utilisateurs manqueront de nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites par les versions récentes d’Android. À long terme, cela pourrait aboutir à une expérience utilisateur suboptimale.

Quelle est votre opinion sur la décision de Xiaomi? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.