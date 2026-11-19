Xiaomi 18 : un zoom de 200 Mpx dans un petit téléphone ? Les fuites se contredisent

Le Xiaomi 18 pourrait rapprocher le modèle standard des Pro en photo, mais son téléobjectif divise déjà les fuites. Un scénario lui attribue un capteur de 200 Mpx derrière un zoom optique 3×. Une autre publication évoque au contraire un téléobjectif de 50 Mpx. Le point commun reste intéressant : Xiaomi préparerait un haut de gamme relativement compact, sans l’écran arrière des Pro. Pour savoir si ce modèle peut éviter de monter en gamme, il faut donc distinguer les caractéristiques évoquées des avantages encore impossibles à mesurer.

200 Mpx au zoom ou sur la caméra principale : la différence est décisive

Les deux nombres ne racontent pas la même chose. Le capteur principal sert notamment aux scènes courantes, à la photographie en intérieur et aux plans larges. Le téléobjectif utilise une autre focale pour cadrer un sujet éloigné. Avoir un appareil principal de 200 Mpx ne signifie donc pas disposer d’un téléobjectif de 200 Mpx.

C’est précisément le désaccord actuel. La configuration rapportée le 19 novembre en Chine associe un appareil principal de 200 Mpx à un périscope de même définition, avec un grossissement optique 3×. Mais la publication de Gadgetsdata du 17 novembre accompagnant une image présumée du téléphone décrit un ensemble différent : 200 Mpx pour le principal, 50 Mpx pour l’ultra grand-angle et 50 Mpx pour le téléobjectif stabilisé. Aucun de ces ensembles n’a été confirmé par Xiaomi pour le modèle standard.

Le post ci-dessous associe la photo présumée à une liste de caractéristiques attendues. Il mentionne bien un téléobjectif de 50 Mpx : ce document est une fuite, pas une fiche officielle Xiaomi.

Point à comparer Ce qui circule Ce que cela permet d’affirmer Appareil principal 200 Mpx avec stabilisation optique dans la publication du 17 novembre Une caractéristique supposée, sans mesure de qualité Téléobjectif 200 Mpx et 3× dans un scénario ; 50 Mpx stabilisé dans l’autre La définition et le grossissement ne sont pas établis Format Écran d’environ 6,4 pouces évoqué Un positionnement compact attendu, sans dimensions officielles Écran au dos Absent de la photo présumée Une différence apparente avec les Pro, à confirmer Batterie Environ 7 000 mAh dans la publication du 17 novembre ; 7 200 mAh précédemment Aucune autonomie réelle ni capacité française confirmée France Pas de calendrier ni de tarif confirmés pour ce modèle dans les documents consultés Impossible de calculer aujourd’hui l’économie face au Pro

Un téléobjectif pourrait compter davantage qu’un grand chiffre sur la boîte

Pour un portrait, une scène de rue ou un détail de bâtiment, le premier intérêt d’une caméra télé est de modifier le cadrage sans dépendre uniquement d’un recadrage de l’appareil principal. Un zoom optique 3× ne signifie pas non plus que toutes les positions intermédiaires ou supérieures sont optiques : le téléphone peut changer de caméra et compléter l’image par traitement.

Un capteur plus défini peut offrir davantage de marge pour recadrer, mais sa définition ne révèle ni sa surface, ni l’ouverture de l’objectif, ni les limites de sa stabilisation. 200 Mpx ne suffisent pas à prouver qu’un téléphone photographiera mieux un artiste sur une scène sombre. La vitesse d’obturation, la lumière disponible, la mise au point et le traitement du mouvement restent déterminants.

Le test utile devra donc comparer la même scène, depuis le même emplacement, au grossissement réellement proposé par chaque appareil. Des exemples au soleil seuls ne permettraient pas de départager les modèles pour une fête familiale ou un spectacle en intérieur.

Ce qui pourrait encore justifier le Pro

L’écran arrière constitue une différence d’usage identifiable dans cette famille : il peut servir à cadrer une photo avec les appareils du dos. S’il est absent du Xiaomi 18 standard, ce dernier ne permettra pas de reproduire exactement cette manière de réaliser ses autoportraits. Cela peut compter davantage qu’une différence de définition pour un utilisateur qui se photographie régulièrement avec ses proches.

Les autres écarts devront être vérifiés sur les versions vendues en France : focales, stabilisation, modes vidéo, batterie, recharge et stockage. Il serait prématuré de déclarer le Pro inutile à partir d’une liste de composants, comme de considérer le modèle standard forcément inférieur sur toutes les photos.

Les 3 réponses à attendre avant de choisir

La configuration officielle du téléobjectif. C’est elle qui permettra de savoir si le scénario à 200 Mpx existe réellement. Les caractéristiques de la version française. Une fuite chinoise ne garantit ni une commercialisation locale ni une batterie identique. L’écart de prix à stockage comparable. Sans tarif confirmé et sans essais comparables, aucun rapport qualité-prix sérieux ne peut encore être calculé.

Le Xiaomi 18 mérite donc d’être surveillé pour une raison précise : il pourrait proposer une véritable solution photo polyvalente dans un format moins encombrant que certains grands modèles. En revanche, l’idée d’un petit téléphone cumulant tous les avantages photographiques du Pro reste à démontrer, et la contradiction sur son zoom empêche aujourd’hui de la présenter comme acquise.