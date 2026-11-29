Le mode de confidentialité du Xiaomi 18 Pro Max réduit les regards latéraux, mais un essai montre pourquoi il ne faut pas lui confier une protection totale.

Lire un message dans le métro sans que son voisin puisse le déchiffrer : c’est tout l’intérêt de l’écran de confidentialité du Xiaomi 18 Pro Max. Pourtant, activer cette option ne rend pas l’affichage invisible à tous les regards. Un nouvel essai met en évidence une différence concrète avec le Galaxy S26 Ultra : la position de la personne qui regarde compte beaucoup.

Une protection surtout sur les côtés

Dans son essai publié le 28 novembre, Tom Pritchard, de Tom’s Guide, observe que l’écran du Xiaomi s’assombrit lorsqu’on le regarde de côté. Mais il indique pouvoir encore lire une partie du contenu, notamment lorsque la luminosité augmente. Depuis le haut ou le bas du téléphone, il décrit un affichage qui reste visible.

Face à lui, le Galaxy S26 Ultra masque davantage le contenu dans les conditions de cette comparaison. Le journaliste relève aussi des détails encore perceptibles sur le Samsung à forte luminosité, puis une meilleure protection avec son mode renforcé. Ces observations concernent les appareils essayés et les conditions décrites ; elles ne constituent pas une garantie pour chaque angle ou chaque éclairage.

Xiaomi précise lui-même les limites

La fiche officielle du Xiaomi 18 Pro Max présente une protection matérielle fondée sur HyperRGB 2.0. Son principe consiste à contrôler la lumière au niveau des pixels pour réduire la visibilité latérale. L’option doit être configurée avant utilisation.

La note explicative numéro 2 est claire : le contenu peut rester visible sous certains angles ou dans certaines conditions. Le constructeur ne promet donc pas de cacher systématiquement tout ce qui apparaît à l’écran. Ce nouvel essai donne une illustration concrète de cette réserve.

Ne pas confondre filtre et détection des regards

Xiaomi décrit également une fonction distincte, appelée Privacy Notice. Elle utilise la caméra avant pour repérer un regard vers l’écran et prévenir l’utilisateur par une vibration ou une indication dans HyperIsland. Détecter une personne et limiter ce qu’elle voit répondent à deux besoins différents : une alerte ne signifie pas que le contenu a été masqué.

Le bon réflexe avant d’ouvrir un document sensible

Pour savoir si ce mode répond à votre usage, vérifiez le résultat dans votre situation habituelle : téléphone tenu verticalement, posé sur une table ou utilisé avec une forte luminosité. Vous pouvez afficher un texte sans importance et demander à une autre personne ce qu’elle distingue depuis différentes positions.

Cette vérification est particulièrement utile avant de consulter un document professionnel ou des informations personnelles dans un lieu fréquenté. L’écran de confidentialité reste une aide visuelle : s’assurer qu’aucun regard n’a accès à l’affichage demeure le réflexe le plus fiable quand le contenu est sensible.