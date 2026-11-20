Le Xiaomi 18 standard peut désormais être réservé dans des magasins Xiaomi Home en Chine, selon les informations publiées le 20 novembre. La différence avec les premières réservations de revendeurs est le réseau de boutiques concerné. Cela ne constitue toutefois pas encore une précommande mondiale : ni tarif définitif, ni jour de lancement, ni disponibilité française ne sont annoncés.

Une réservation ne révèle pas le prix du téléphone

Le visuel de campagne présente une boîte blanche sous un tissu rouge, le nom Xiaomi 18 et la signature de la collaboration Leica. Son message évoque des cadeaux associés aux réservations. Le compte rendu des réservations dans les boutiques chinoises parle d’un dépôt remboursable de 100 yuans, soit environ 14 € au taux BCE du 19 novembre 2026. Cette conversion est indicative, hors éventuels frais d’importation ; ce dépôt n’est évidemment pas le prix de vente du smartphone.

Les avantages évoqués comprennent une formule de remplacement pendant 365 jours et un paiement fractionné sans intérêts. Ce sont des conditions chinoises rapportées, pas des services à promettre à un acheteur français. Leur périmètre dépendra des modalités de l’opération et du magasin. Le dépôt de 100 yuans ne doit donc pas être présenté comme une condition unique applicable à toutes les réservations : des offres distinctes peuvent associer des montants différents à un pack de services.

Question Ce qui est établi à ce stade Où réserver ? Des magasins Xiaomi Home en Chine sont signalés Prix final ? Non annoncé Lancement chinois ? Décembre est attendu, sans date officielle précise Précommande nationale en ligne ? Pas de campagne confirmée sur Xiaomi Mall ou JD dans les éléments consultés Vente en France ? Aucune date ou offre française confirmée pour le modèle standard

Le standard ne doit pas être confondu avec les Pro

Le Xiaomi 18 Pro et le Pro Max ont déjà leur propre lancement international. Cela n’oblige pas Xiaomi à commercialiser le modèle standard au même moment ni dans les mêmes pays. Le nom de famille commun peut faire croire à une ouverture de toute la gamme, alors que cette opération porte sur le téléphone encore attendu en Chine.

Le dépôt remboursable sert avant tout à manifester un intérêt commercial avant la révélation complète. Il ne permet pas, à lui seul, de calculer une réduction par rapport au tarif final. Sans ce tarif, impossible également de situer le Xiaomi 18 face à un autre téléphone acheté en France avec TVA et garantie locale.

La fiche technique reste à officialiser

Les informations qui circulent décrivent notamment un format compact à écran plat, une batterie généreuse et une recharge rapide. Elles restent des fuites tant que Xiaomi n’a pas publié les caractéristiques du produit. Il serait trompeur d’additionner toutes ces valeurs pour présenter une fiche définitive à partir d’une affiche de réservation.

Pour le lecteur français, les trois annonces décisives seront donc le prix, la fiche technique officielle et le calendrier international du standard. Cette étape chinoise montre que le lancement se prépare, mais elle ne fournit encore aucun montant français à comparer ni aucune date de livraison en France.