Windows 11 : vos fichiers sont longs à retrouver ? « Ce PC » change de méthode

La recherche lancée depuis « Ce PC » adopte l’index de Windows avec la mise à jour facultative KB5132057 du 19 novembre 2026. Microsoft annonce des résultats plus rapides, cohérents avec l’accueil de l’Explorateur. Le changement concerne Windows 11 25H2 et 26H2 et arrive progressivement : installer le correctif ne garantit pas de voir immédiatement la nouveauté.

Pourquoi votre point de départ compte

Vous cherchez une facture et ouvrez « Ce PC » avant de taper son nom. C’est précisément cette recherche que Microsoft fait désormais reposer sur l’index. Il ne s’agit pas de déplacer vos documents : Windows utilise un catalogue déjà constitué pour les retrouver.

Imaginez un dossier contenant plusieurs années de justificatifs : un catalogue permet d’identifier les entrées pertinentes sans recommencer la même exploration. Cela explique le gain attendu, mais aucune mesure ne permet ici d’annoncer une recherche deux ou dix fois plus rapide sur votre ordinateur.

Refaites une recherche que vous connaissez

Ouvrez l’Explorateur avec Windows + E. Choisissez Ce PC dans la navigation, puis utilisez le champ de recherche de cette fenêtre. Saisissez une partie du nom d’un document dont vous connaissez l’emplacement, par exemple une facture. Vérifiez le fichier et son dossier. Pour observer la différence, conservez les mêmes mots et le même emplacement de départ.

Cette manipulation sert à observer votre machine, pas à établir un classement. Une recherche dans un dossier précis et une recherche depuis « Ce PC » ne sont pas équivalentes.

Un fichier absent ? Vérifiez le périmètre de l’index

Les réglages d’indexation de Windows distinguent le mode classique, centré notamment sur Documents, Images, Musique et le Bureau, du mode amélioré, qui couvre plus largement les fichiers utilisateur. Si vous rangez tout ailleurs, le périmètre mérite une vérification.

Ouvrez les paramètres de recherche depuis Paramètres > Confidentialité et sécurité, puis repérez les options d’indexation. Le libellé de la rubrique varie selon la version. Consultez les emplacements retenus avant d’en ajouter : élargir le catalogue demande également du travail au PC.

La première indexation peut prendre plusieurs heures. Les changements sont ensuite traités en arrière-plan. Une recherche juste après avoir copié un grand nombre de documents peut donc donner une impression trompeuse.

Ne reconstruisez pas tout au premier échec

Le dépannage officiel de Windows Search recommande de consulter son état. Si l’indexation est en cours, laissez le PC allumé, sur secteur pour un portable. Si elle est terminée mais qu’un dossier manque, contrôlez les emplacements sélectionnés. Reconstruire le catalogue peut entraîner jusqu’à 24 heures d’attente.

Distinguez ainsi un document hors périmètre d’un catalogue encore en construction. Cela évite de modifier plusieurs réglages simultanément sans savoir lequel résout le problème.

Quelle version chercher sur votre PC ?

La KB5132057 correspond aux builds 26200.10075 pour 25H2 et 26300.10075 pour 26H2. Consultez la version du système puis Windows Update et ses mises à jour facultatives. Cette préversion cumulative n’oblige pas à rejoindre Windows Insider.

Ne confondez pas ce changement avec la nouvelle interface générale de Windows Search, annoncée initialement en anglais dans le même correctif. Ici, l’intérêt pour le lecteur français reste la méthode de recherche de « Ce PC », avec une activation progressive.