Du code de Lien avec Windows décrit un mode pour étendre le bureau du PC sur Android. Les connexions et appareils compatibles restent inconnus.

Image : illustration.

Une tablette Android pourrait accueillir une partie du bureau Windows à côté de l’écran du PC. Windows Latest a repéré dans Lien avec Windows des textes, des icônes et du code pour une fonction nommée « Extend display ». La découverte du 20 novembre décrit un développement en cours, pas une option déjà proposée à tous les utilisateurs.

Le bureau du PC irait vers Android

Le projet inverse le sens de certaines fonctions connues de Mobile connecté. Aujourd’hui, afficher l’écran d’un téléphone sur le PC permet de consulter Android depuis Windows. Ici, le PC enverrait son affichage à l’appareil Android, qui servirait d’écran supplémentaire.

Pour travailler avec un document de référence à côté d’une fenêtre principale, une tablette offrirait une surface plus adaptée qu’un téléphone classique. Ce serait toutefois un usage à évaluer sur la version finale : le code découvert ne fixe ni la définition, ni le rafraîchissement, ni les performances de la connexion.

Une session pourrait partir du PC ou de l’application

Les éléments analysés prévoient un lancement depuis Windows ou depuis Lien avec Windows, ainsi qu’un arrêt de la session. Les références à H.264 et HEVC indiquent un chemin vidéo envisagé pour transporter l’image. Windows Latest relève encore des parties incomplètes dans le composant expérimental ; leur présence ne démontre pas le fonctionnement d’un produit terminé.

Les textes prévoient aussi une fin de session lorsque le PC se verrouille, lorsque la connexion disparaît ou lorsque le récepteur d’affichage échoue. Un délai de 60 secondes est mentionné si la première image vidéo n’arrive pas. Ces éléments décrivent surtout la manière dont Microsoft prépare la connexion et ses interruptions.

Les Galaxy Tab compatibles disposent déjà d’une autre solution

Samsung documente déjà Second écran sur certaines Galaxy Tab S7, S8, S9 et S10, sous One UI 3.1 ou plus récent, avec un PC compatible Affichage sans fil sous Windows 10 version 2004 ou ultérieure. Le document explique comment dupliquer l’image ou étendre le bureau. Ce service existant ne prouve pas la compatibilité future de ces mêmes appareils avec le nouveau mode de Microsoft.

Pour les autres tablettes Android, l’intérêt potentiel serait d’obtenir une fonction intégrée à Lien avec Windows. Mais aucune liste de modèles ni date de sortie n’est confirmée. Le code ne permet pas non plus de trancher entre Wi-Fi, USB ou les deux. Les exigences des fonctions actuelles de Mobile connecté, que Microsoft détaille séparément, ne doivent pas être transformées en liste de compatibilité de ce projet.