PowerShell 7 sera intégré à la prochaine version de Windows, mais vos anciens scripts ne basculeront pas automatiquement dessus. Microsoft prépare la coexistence avec Windows PowerShell 5.1, qui continuera à exécuter les tâches et services existants. Pour un utilisateur qui entretient son PC avec quelques commandes, comme pour un administrateur qui gère plusieurs machines, la différence est importante : l’arrivée du nouvel outil n’impose pas de réécrire immédiatement ce qui fonctionne.

L’annonce publiée le 17 novembre précise aussi les limites du chantier. Certaines fonctions liées aux installations pour tous les utilisateurs, aux tâches système et aux commandes de maintenance demandent encore du travail. Voici ce qui changera réellement, et comment identifier la version que vous utilisez sans modifier votre ordinateur.

Deux PowerShell pourront rester sur le même PC

Windows PowerShell 5.1 est la version historiquement livrée avec Windows. PowerShell 7 est une branche moderne, développée aussi pour Linux et macOS. Jusqu’ici, sa présence nécessitait une installation distincte. Dans l’annonce de son intégration à Windows, l’équipe Microsoft décrit une transition dans laquelle les deux environnements peuvent fonctionner côte à côte.

Il faut donc distinguer trois choses : l’application qui affiche votre terminal, le moteur qui interprète vos commandes et le script que vous lancez. Ouvrir Windows Terminal ne garantit pas que l’onglet utilise PowerShell 7. Une tâche planifiée peut également continuer à appeler l’ancien moteur, même si le nouveau est installé.

Situation Ce qui est annoncé Conséquence pratique Prochaine version de Windows PowerShell 7 sera inclus Une installation séparée ne sera plus le passage obligé sur cette version Scripts, tâches et services existants Windows PowerShell 5.1 reste disponible Pas de migration automatique de toutes les automatisations Windows 11 26H2 et versions antérieures Conservent leur PowerShell 5.1 intégré L’annonce ne promet pas de remplacement rétroactif par une mise à jour ordinaire PowerShell ISE Reste conçu pour Windows PowerShell 5.1 Son ouverture ne lance pas le moteur 7 Compatibilité d’un script avec PowerShell 7 Variable selon le code et les modules Tester avant de changer son environnement d’exécution

Dans les réponses ajoutées à cette même publication, Microsoft précise que le changement concerne la prochaine version de Windows. Il ne faut pas transformer cette annonce en correctif déjà disponible pour chaque PC français ni lui attribuer une date de déploiement qui n’est pas indiquée dans ce document.

Cette vérification est en lecture seule. Elle ne nécessite ni droits d’administrateur ni changement de réglage de sécurité.

Ouvrez le menu Démarrer et recherchez Windows PowerShell ou PowerShell, selon l’application déjà installée. Dans la fenêtre, saisissez $PSVersionTable , puis appuyez sur Entrée. Cette variable affiche les informations du moteur actuellement utilisé. Lisez la ligne PSVersion : une version commençant par 5.1 correspond à Windows PowerShell ; une version commençant par 7 correspond à PowerShell 7. Recommencez dans l’autre environnement si vous en avez deux. Le résultat décrit la fenêtre où la commande a été exécutée, pas l’ensemble des moteurs présents sur le PC.

La documentation Microsoft sur les différences entre les deux branches explique pourquoi le numéro compte : elles ne reposent pas sur le même environnement .NET et certaines commandes ou certains modules ne se comportent pas de façon identique.

Vos scripts restent en place, leur compatibilité doit être testée

Un exemple concret : vous avez une tâche qui classe des fichiers chaque soir et qui appelle explicitement Windows PowerShell. L’installation de la branche 7 ne signifie pas que cette tâche changera de moteur toute seule. Le risque apparaît surtout lorsque l’on modifie le programme appelé ou que l’on exécute le même script dans un autre environnement en supposant que tout sera identique.

La bonne démarche consiste à conserver la configuration qui fonctionne, puis à tester le script avec des fichiers de copie et les modules nécessaires. Vérifiez le résultat produit, pas seulement l’absence d’un message d’erreur. Pour un script qui déplace ou supprime des données, un dossier de test évite d’évaluer la migration directement sur vos documents.

Microsoft documente la migration des modules, profils et connexions à distance. Ces éléments font partie du comportement d’un environnement : copier uniquement le fichier du script n’est pas toujours suffisant. Sur un PC professionnel, la décision appartient également à l’équipe qui maintient les outils de l’entreprise.

Contrôler une migration sans toucher à la tâche qui fonctionne

Repérez le moteur utilisé par la tâche actuelle. Dans le Planificateur de tâches, examinez le programme appelé et les arguments de son action, sans les modifier. Notez également le compte d’exécution. Identifiez les modules et les fichiers nécessaires. Un script peut dépendre d’un module installé seulement dans l’ancien environnement ou d’un chemin propre à un compte. Exécutez une copie dans un contexte de test. Utilisez des données de copie et vérifiez chaque résultat attendu : fichiers créés, contenu, emplacement et erreurs éventuelles. Le seul démarrage du script ne suffit pas. Conservez le fonctionnement existant tant que le test n’est pas concluant. L’arrivée de PowerShell 7 ne crée aucune obligation de changer immédiatement le moteur d’une automatisation.

Trois limites que Microsoft reconnaît encore

PowerShell 7 est distribué sous forme de paquet MSIX. L’équipe travaille encore sur l’exécution sous le compte SYSTEM, certaines commandes DISM comme Add-WindowsCapability , ainsi que les réglages communs à tous les utilisateurs, dont les profils correspondants. Ces points touchent particulièrement les tâches planifiées, services et outils de gestion de parc.

Ils ne signifient pas que PowerShell 7 serait inutilisable au quotidien. Ils empêchent en revanche de promettre une substitution transparente dans tous les scénarios. Microsoft suit ces difficultés dans son dossier public consacré aux limites MSIX.

Enfin, Windows PowerShell ISE ne devient pas un éditeur pour le nouveau moteur. Microsoft indique qu’il reste lié à la version 5.1. Pour le lecteur qui utilise seulement un dépannage ponctuel, le premier réflexe utile reste plus simple : vérifier la version demandée par la procédure avant de copier ses commandes.