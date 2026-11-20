Windows 11 : le mode Xbox évite enfin un détour pour régler le son ou le Wi-Fi

Changer de réseau ou baisser le volume depuis une console portable Windows devrait demander moins de manipulations. La mise à jour facultative KB5132057, publiée le 19 novembre pour Windows 11 25H2 et 26H2, ajoute les réglages rapides à la barre de navigation de la vue des tâches du mode Xbox. La fonction arrive progressivement : installer le correctif ne garantit pas de la voir immédiatement sur chaque appareil.

Les réglages de Windows, sans repasser par le Bureau

Le mode Xbox privilégie une navigation à la manette et des applications affichées en plein écran. C’est pratique pour lancer un jeu sur un petit écran, mais moins commode lorsqu’une fonction du système oblige à changer d’environnement. La note de Microsoft consacrée à KB5132057 annonce précisément l’accès aux mêmes réglages rapides que ceux de la barre des tâches.

L’intérêt se comprend pendant une session : vous souhaitez ajuster le son ou vérifier votre connexion, puis revenir au jeu. Le nouveau point d’entrée regroupe ces commandes dans l’interface de navigation déjà utilisée en mode Xbox. Il ne s’agit pas d’un nouveau mode graphique, et Microsoft n’annonce ici aucun gain de fréquence d’images.

Vérifiez votre version de Windows. Dans les informations système des Paramètres, relevez la version installée. Le correctif du 19 novembre vise les versions 25H2 et 26H2 ; il ne faut pas confondre ce périmètre avec les conditions générales d’accès au mode Xbox. Consultez Windows Update. Dans les options avancées, regardez les mises à jour facultatives proposées. Si KB5132057 apparaît, son installation peut nécessiter un redémarrage : terminez et sauvegardez votre partie auparavant. Revenez dans le mode Xbox. Ouvrez sa vue des tâches et examinez la barre de navigation. Le panneau de réglages rapides constitue le changement à rechercher. Les libellés de cette nouvelle interface française n’ont pas été vérifiés sur un appareil par Menow.

Pour ouvrir la vue des tâches, Microsoft documente notamment le raccourci Windows + Tab, l’appui prolongé sur le bouton Xbox de la manette ou le glissement depuis le bas sur un écran tactile. Ces accès permettent d’identifier la bonne interface sans chercher un menu inventé ou installer un outil de modification du système.

Pourquoi certains PC ne verront pas encore le bouton

Deux conditions se superposent. D’abord, le mode Xbox reste soumis à la compatibilité de Windows et aux marchés pris en charge. Ensuite, les nouveautés de ce correctif sont distribuées par vagues. L’absence du panneau ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à un échec d’installation. Aucun calendrier spécifique à la France n’est indiqué pour cette commande.

Sur un appareil déjà compatible, le changement vise surtout le confort à la manette. Il ne rend pas toutes les applications identiques à des jeux de console : le mode Xbox conserve ses règles d’affichage, dont une seule fenêtre visible à la fois. Si vous avez besoin d’une opération de Bureau plus complète, Windows + F11 permet toujours de quitter ce mode. Le nouveau panneau doit raccourcir les petits ajustements ; il ne remplace pas l’ensemble des Paramètres.