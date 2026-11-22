Un PC Windows 11 verrouillé peut laisser exécuter un programme sans ouvrir une session normale dans la démonstration FastUnlock. La société de sécurité ThreatLocker indique avoir reproduit le problème le 19 novembre. Une condition essentielle borne le risque : la personne doit avoir physiquement accès à l’ordinateur.

Le résultat ne correspond pas non plus à une prise de contrôle administrateur automatique. La reproduction décrite par ThreatLocker aboutit à une exécution sous le compte système limité WSIAccount. Cette distinction compte pour comprendre ce qui est démontré et ce qui ne l’est pas.

Le cadenas affiché à l’écran ne raconte pas toute la protection

FastUnlock concerne un chemin accessible depuis l’environnement de connexion de Windows, avec une fonctionnalité d’accessibilité. Le fait préoccupant est la possibilité de faire fonctionner un programme sans authentification normale, alors que le propriétaire pense avoir laissé une machine inutilisable.

Pour un ordinateur qui reste à la maison, dans un endroit contrôlé, le scénario diffère de celui d’un portable oublié dans un train ou posé dans un bureau accessible au public. Il ne s’agit pas d’une attaque lancée à distance à partir d’un simple numéro de téléphone ou d’une adresse mail.

Il faut également distinguer l’existence d’une démonstration, sa reproduction dans une configuration donnée et une exploitation observée contre des victimes. La publication technique établit les deux premiers points ; elle ne prouve pas à elle seule une campagne d’attaques.

Pourquoi BitLocker ne suffit pas à résumer le problème

BitLocker chiffre le stockage. Le verrouillage de session contrôle l’accès à un Windows déjà démarré. Ces protections interviennent à des moments différents : une fois le volume système ouvert pour faire fonctionner l’ordinateur, afficher l’écran de connexion ne revient pas à remettre toutes les données dans l’état chiffré d’un disque encore verrouillé avant démarrage.

La documentation de Microsoft distingue elle aussi la veille, l’hibernation et la protection au démarrage. Elle décrit l’intérêt d’une authentification préalable associant le TPM à un code PIN pour les machines exposées à un accès physique prolongé.

Ce code BitLocker est distinct du PIN habituel de la session Windows. Son bénéfice concerne l’accès au volume avant le lancement du système ; il ne transforme pas une session déjà active en coffre inviolable.

La mesure utile dépend de votre configuration

Pour un ordinateur professionnel, la bonne démarche est de faire vérifier la politique de chiffrement et de démarrage par le service informatique. Microsoft recommande notamment, pour ses scénarios de protection renforcée, l’association TPM et PIN ainsi que l’arrêt ou l’hibernation avant de laisser l’appareil hors du contrôle de son utilisateur.

Il faut conserver la clé de récupération avant toute modification de BitLocker et continuer à installer les mises à jour de sécurité. Désactiver au hasard des fonctions d’accessibilité n’est pas une réponse générale : elles peuvent être indispensables et une modification improvisée ne constitue pas un correctif validé.