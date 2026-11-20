Vous perdez la souris à l’écran ? Windows 11 ajoute un raccourci pour la repérer

Windows 11 ajoute un indicateur pour retrouver plus facilement le pointeur de la souris. Une fois l’option activée, Windows + Ctrl + Maj + X permet de l’afficher ou de le masquer. La fonction figure dans la mise à jour facultative KB5132057 du 19 novembre pour Windows 11 25H2 et 26H2, avec un déploiement progressif.

Un repère quand le pointeur se perd dans l’image

Sur un grand moniteur, plusieurs écrans ou un document chargé, un petit pointeur peut être difficile à suivre. Microsoft présente ce nouvel indicateur comme une aide aux personnes malvoyantes. Il peut aussi répondre au besoin de retrouver rapidement la souris au milieu d’un bureau encombré.

Le raccourci commande un repère d’accessibilité. Il ne déplace pas la souris vers un bouton et ne clique pas à votre place : vous conservez vos habitudes de navigation.

Activez l’option avant d’essayer le raccourci

Ouvrez Paramètres avec Windows + I. Entrez dans Accessibilité, puis dans la rubrique du pointeur de souris et de l’interaction tactile. Activez le nouvel indicateur. Microsoft le nomme Pointer indicator dans sa note anglaise : « indicateur du pointeur » est ici une traduction descriptive, pas la garantie du libellé français affiché. Appuyez simultanément sur Windows + Ctrl + Maj + X pour afficher ou masquer le repère.

Les quatre touches appartiennent à la même combinaison : ce n’est pas une suite à saisir dans un champ de texte. Essayez-la sur le Bureau pour observer le résultat sans qu’un document ou un jeu occupe tout l’écran.

Si l’option manque, vérifiez la version de Windows et l’historique des mises à jour. La présence d’un correctif et l’activation progressive d’une fonction sont deux choses différentes. Un menu absent ne signifie donc pas nécessairement une panne de votre PC.

En attendant, la touche Ctrl peut déjà vous aider

Windows sait entourer brièvement le pointeur lors d’un appui sur Ctrl. Ce réglage est indépendant du nouvel indicateur :

Ouvrez Paramètres > Bluetooth et appareils > Souris. Entrez dans les paramètres supplémentaires de la souris. Dans Options du pointeur, repérez la section de visibilité. Cochez l’affichage de l’emplacement du pointeur lors d’un appui sur Ctrl, puis validez.

Il s’agit d’un signal ponctuel, tandis que le nouveau raccourci active ou désactive son propre indicateur. Les deux commandes ne doivent donc pas être confondues. La première peut suffire si vous ne perdez le pointeur qu’occasionnellement.

Pour un besoin permanent, changez aussi sa taille ou sa couleur

Si vous devez constamment chercher la souris, les options d’accessibilité de Microsoft permettent notamment de choisir un pointeur blanc, noir, inversé ou coloré. Windows + U ouvre les paramètres d’accessibilité.

Choisissez un contraste adapté à vos logiciels habituels : un document blanc et une image sombre ne rendent pas la même flèche aussi visible. Le bon résultat est de pouvoir la suivre pendant le mouvement, sans multiplier les interruptions.

Cette fonction ne promet ni précision supplémentaire de la souris ni avantage dans les jeux. Son intérêt se juge sur votre confort : avez-vous moins souvent besoin de suspendre ce que vous faites pour retrouver le pointeur ?