Sortir une box du meuble TV peut améliorer le Wi-Fi. Mais lui réserver exactement 30 cm d’espace n’est pas une garantie de débit. Le bon emplacement dépend surtout des obstacles, de la distance jusqu’aux appareils et des perturbations radio. Avant d’acheter un répéteur, une comparaison à trois endroits du logement permet de voir ce qui coince réellement.

Les 30 cm sont un repère, pas une frontière entre bon et mauvais Wi-Fi

La recommandation consiste à dégager le routeur des appareils et objets qui l’entourent. Il serait pourtant trompeur d’en déduire qu’un téléviseur placé à 31 cm ne gêne plus rien, ou qu’avancer la box de quelques centimètres double automatiquement le débit. La géométrie du logement compte davantage qu’une distance universelle.

Pour une installation domestique, l’Arcep recommande une position centrale, dégagée et si possible en hauteur. Le régulateur conseille même environ deux mètres d’écart avec d’autres équipements radio comme une base de téléphone sans fil ou un babyphone. Cette distance vise à limiter les interférences : elle ne promet pas de les supprimer dans chaque habitation.

Commencez par distinguer la connexion Internet du Wi-Fi

Si le téléchargement est lent jusque sur un ordinateur relié par câble à la box, déplacer celle-ci ne corrigera pas nécessairement la cause. L’accès Internet, le serveur distant ou l’appareil peuvent limiter le résultat. À l’inverse, un débit correct par câble et nettement inférieur dans une chambre orientent vers un problème de liaison sans fil, sans constituer à eux seuls un diagnostic complet.

Pour une comparaison utile : utilisez le même ordinateur lorsque c’est possible, arrêtez les gros téléchargements et sauvegardes en cours, puis mesurez d’abord en Ethernet avec le Wi-Fi désactivé. Le câble, la carte réseau et l’outil de mesure ont leurs propres limites, comme le rappelle la méthode de fiabilisation des tests de débit de l’Arcep. Un port à 1 Gbit/s ne permettra pas de mesurer tout le potentiel d’un abonnement plus rapide.

Le test à faire avant et après avoir bougé la box

Choisissez trois points fixes. Par exemple le canapé, le bureau et la chambre où la vidéo coupe. Notez-les pour reprendre exactement les mêmes positions. Mesurez avec un seul appareil. Gardez le même outil, le même serveur de test si vous pouvez le choisir et une orientation semblable du téléphone ou du PC. Coupez les données mobiles du téléphone pour vérifier la connexion Wi-Fi. Répétez les mesures. Faites trois passages par point et notez les valeurs, sans retenir uniquement le meilleur résultat. Consignez aussi les coupures pendant l’usage qui vous pose problème. Dégagez la box. Posez-la sur un support ouvert plutôt que dans un meuble fermé, derrière le téléviseur ou au sol. Respectez l’orientation et les dégagements prévus par son fabricant. Ne tirez pas sur la fibre pour la déplacer. Refaites le même parcours. Évitez de changer en même temps l’emplacement, la bande Wi-Fi et plusieurs réglages : vous ne sauriez plus ce qui a produit la différence.

Que faire du résultat ?

Une amélioration répétée dans la pièce problématique justifie le déplacement. Si seul le salon progresse, une cloison ou la distance jusqu’à la chambre reste peut-être déterminante. Si les résultats varient fortement sans changement, refaites l’essai à un autre moment avant de conclure.

Enfin, une box installée près de la prise fibre n’est pas toujours déplaçable au centre du logement. Un point d’accès relié en Ethernet peut alors être une solution, à condition de pouvoir tirer le câble. Un répéteur sans fil doit lui-même recevoir une liaison exploitable : placé dans une zone où le signal est déjà mauvais, il ne recrée pas un accès rapide par magie. L’objectif est une connexion stable là où vous l’utilisez, pas seulement un meilleur chiffre à cinquante centimètres de la box.