Votre Garmin se décharge trop vite ? 6 contrôles pour trouver ce qui consomme

Commencez par repérer quand votre Garmin perd sa charge : pendant la nuit, au quotidien ou uniquement en sport. Ces trois situations ne conduisent pas aux mêmes réglages. Modifier tout en même temps peut prolonger l’autonomie, mais vous empêchera de comprendre la cause et risque de supprimer un suivi que vous souhaitiez conserver.

Relevez pendant deux ou trois périodes comparables le pourcentage au début et à la fin, les activités et les fonctions utilisées. Une baisse de 80 à 70 % représente dix points de charge. Le nombre de jours restants, lui, est une estimation qui dépend des réglages. Ce guide concerne la batterie électrique, pas le score Body Battery.

1. Regardez d’abord le bilan de consommation, s’il existe sur votre modèle

Sur la Forerunner 970, le résumé Batterie affiche l’utilisation récente par activité et fonction. Consultez-le avant de désactiver quoi que ce soit. Toutes les Garmin ne disposent pas du même écran ; sur une montre plus ancienne, votre relevé manuel reste utile.

Comparez une nuit avec une autre nuit et un footing avec une sortie de durée proche. Une journée sans sport ne constitue pas un témoin valable pour juger une journée avec trois heures de GPS et de musique. Gardez aussi la même façon de charger et notez une mise à jour récente, sans conclure automatiquement qu’elle est responsable.

2. La nuit : examinez le suivi automatique de l’oxygène

Sur la 970, maintenez le bouton central gauche puis ouvrez Paramètres de la montre → Santé et bien-être → Oxymètre de pouls. Le réglage de l’oxymètre distingue Toute la journée, Pendant le sommeil et À la demande. Si les mesures automatiques ne vous sont pas utiles, essayez À la demande puis comparez une nouvelle nuit.

Ce choix a une contrepartie : vous retirez les relevés automatiques de SpO2. Certaines informations nocturnes en dépendent également. Garmin précise notamment que le suivi des variations de respiration nécessite l’oxymètre pendant le sommeil. Ne présentez donc pas cette désactivation comme une économie sans perte de fonctions.

3. La nuit encore : vérifiez vos horaires et l’écran

Dans les paramètres de sommeil de la Forerunner 970, les horaires se règlent sous Paramètres de la montre → Modes de mise au point → Sommeil → Calendrier. Vérifiez que la plage correspond à vos heures réelles, particulièrement si vos journées diffèrent entre semaine et week-end.

Examinez aussi le comportement de l’écran pendant cette plage. Un poignet qui réveille souvent un écran lumineux ne se compare pas à une nuit avec un affichage discret. Corrigez un seul paramètre et contrôlez le résultat avant d’en modifier un autre.

4. Le jour : testez un affichage moins sollicité

La personnalisation de l’économie d’énergie Garmin permet notamment de réduire la luminosité, couper l’affichage en continu et limiter l’activation par alerte ou par geste. Sur un écran AMOLED, commencez par le maintien permanent si vous acceptez de lever le poignet pour lire l’heure.

Notez votre charge un matin sans activité prévue. Changez seulement le comportement de l’écran, en conservant le reste de vos habitudes. Relevez la charge le soir à heure comparable. Refaites le contrôle avant d’attribuer un gain au réglage.

Les heures économisées affichées par un gestionnaire d’alimentation restent des prévisions. Le bénéfice réel se juge sur la charge consommée pendant votre usage.

5. Le jour : simplifiez le cadran et les sollicitations

Dans ses conseils d’autonomie pour la 970, Garmin recommande un cadran qui n’est pas actualisé chaque seconde et un nombre limité de notifications. Essayez un cadran intégré simple si la décharge a commencé après l’installation d’un autre cadran. C’est un test de diagnostic, pas la preuve que tous les cadrans tiers consomment trop.

Supprimez les alertes dont vous n’avez pas besoin et vérifiez qu’une diffusion de fréquence cardiaque n’est pas restée active. Ne coupez pas systématiquement le téléphone : les fonctions connectées que vous utilisez cesseraient elles aussi de fonctionner.

6. En sport : séparez GPS, musique et arrêt prolongé

Si la baisse apparaît uniquement pendant une activité, notez sa durée, le mode satellite et la lecture musicale. Faites un essai de durée comparable sans musique avant de modifier la précision GPS. Sur les modèles compatibles, Sélection automatique peut adapter les systèmes utilisés à l’environnement ; ne supposez pas que toutes les Garmin proposent SatIQ.

Lors d’une interruption longue, l’option Reprendre plus tard, lorsqu’elle est disponible, mérite d’être distinguée d’une simple pause. Pensez ensuite à reprendre puis enregistrer l’activité. Après plusieurs essais comparables, une décharge toujours anormale justifie de contacter l’assistance avec le modèle, la version logicielle et vos relevés. Une réinitialisation complète n’est pas le premier contrôle à effectuer.