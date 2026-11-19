Temps écoulé, chronomètre et temps en mouvement : comment comprendre un écart d’allure entre Garmin Connect et Strava avant de modifier votre activité.

Vous terminez une sortie avec votre Garmin, puis Strava affiche une allure différente après synchronisation. Avant d’accuser le GPS, comparez les durées utilisées : temps écoulé, temps du chronomètre et temps en mouvement ne mesurent pas la même chose. Une pause conservée dans une moyenne et retirée de l’autre suffit à créer un écart, sans que votre course ait changé.

Le bon réflexe consiste donc à comparer les mêmes indicateurs, dans la même activité. Modifier la distance au hasard ou supprimer le fichier ne résoudrait pas un simple problème de lecture.

Les 3 temps à distinguer avant de comparer vos performances

Garmin distingue plusieurs champs de durée : la totalité de la sortie, le fonctionnement du chronomètre et les périodes de déplacement. Les arrêts et l’utilisation d’Auto Pause expliquent pourquoi leurs valeurs peuvent diverger.

Indicateur Ce qu’il représente Question à se poser Temps écoulé La durée entre le départ et la fin, arrêts compris Combien de temps cette sortie a-t-elle occupé ? Temps du chronomètre La durée pendant laquelle le chronomètre n’était pas en pause Ai-je arrêté ma montre au feu ou pendant une récupération ? Temps en mouvement La durée considérée comme passée à se déplacer Quels arrêts ont été exclus du calcul ?

5 minutes d’arrêt peuvent changer sensiblement l’allure affichée

Prenons un exemple de calcul, sans mesure de terrain : vous parcourez 5 km en 30 minutes de déplacement et passez 5 minutes à l’arrêt. Sur la base du mouvement, votre allure est de 6 min/km. Sur les 35 minutes écoulées, elle devient 7 min/km.

Il s’agit pourtant du même parcours et de la même distance. Le premier chiffre décrit mieux votre rythme lorsque vous avancez ; le second décrit le temps réellement nécessaire entre le départ et l’arrivée. Pour préparer une course avec une heure limite, les deux informations peuvent être utiles. Pour comparer des entraînements, il faut surtout conserver une méthode constante.

La vérification à faire sur une sortie déjà synchronisée

Ouvrez la même séance dans Garmin Connect et Strava. Vérifiez le jour, le sport et la distance, afin de ne pas opposer deux enregistrements différents. Relevez les durées détaillées. Ne vous limitez pas au chiffre mis en avant dans le fil d’actualité. Cherchez les informations de temps dans les statistiques de chaque activité ; leur présentation peut varier entre le site et l’application. Notez vos pauses. Rappelez-vous si vous avez utilisé le bouton de pause, Auto Pause ou laissé tourner le chronomètre pendant tous les arrêts. Comparez une allure calculée sur la même durée. Divisez cette durée par la distance. Si le résultat explique l’écart, aucune correction du parcours n’est nécessaire.

Strava ne recalcule pas toutes les sorties de la même façon

Dans son explication des calculs de temps et d’allure, Strava indique privilégier généralement le temps en mouvement. Pour une course importée comprenant des événements de pause, il respecte le chronomètre du fichier et ne retire pas ensuite d’autres arrêts. Sans pause, il peut établir le mouvement à partir des données GPS. Les sorties vélo peuvent également être recalculées à partir de ces données.

Une activité marquée comme compétition, les segments et les meilleurs efforts utilisent le temps écoulé. Une récupération immobile ne doit donc pas être interprétée de la même façon selon ce que vous regardez.

Si les durées correspondent, regardez ensuite la distance

Une moyenne dépend aussi du nombre de kilomètres retenus. Sur le même exemple de 30 minutes, 5 km donnent 6 min/km, contre environ 6 min 07 s/km pour 4,9 km. Ce calcul illustre pourquoi un petit écart de distance peut rester visible dans l’allure.

Examinez alors le tracé aux endroits où vous étiez arrêté ou entouré de bâtiments. Strava explique qu’une position GPS erronée peut allonger un parcours ou produire une pointe de vitesse. Cela ne prouve pas que tout le fichier est inutilisable : repérez d’abord l’anomalie. Pour la prochaine sortie, choisissez une gestion cohérente des pauses et comparez à nouveau les mêmes champs, plutôt que de chercher à faire coïncider deux chiffres qui ne répondent pas à la même question.