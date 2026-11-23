Vivo prépare la série S70 en Chine avec une page de réservation officielle. Le calendrier se précise, tandis que les caractéristiques et une sortie française restent à confirmer.

Vivo S70 : les réservations ouvrent avant un lancement en décembre, mais pas en France

La série Vivo S70 est annoncée pour décembre en Chine, où les réservations sont désormais ouvertes. Une page officielle dédiée vient de confirmer cette prochaine étape. Elle ne donne toutefois pas encore de jour de présentation ni de calendrier français.

Le changement par rapport aux premières fuites est concret : Vivo prépare publiquement cette gamme. En revanche, l’ouverture d’une réservation ne signifie pas que les téléphones sont déjà disponibles, ni que leur prix définitif est connu.

Le calendrier se confirme, la fiche technique attendra

Le mini-site chinois de la série S70, signalé le 23 novembre par The Tech Outlook, sert pour l’instant de point d’entrée à cette campagne. Les noms S70 et S70 Pro circulent dans les informations préparatoires ; ils ne doivent pas servir à présenter une comparaison complète avant la publication des caractéristiques de chaque référence.

Un téléphone Vivo portant le numéro V2637A a également été repéré dans la certification chinoise 3C avec une recharge de 90 W. Le relevé de cette réservation et de la certification précise que son rattachement à la série S70 reste une hypothèse. Ce numéro ne permet donc pas d’attribuer officiellement 90 W à toute la gamme.

C’est un détail utile lorsqu’on compare des téléphones avant leur lancement : une certification vise un appareil identifié par un numéro, pas tous les modèles auxquels une rumeur l’associe. Elle ne prouve pas non plus ce qui sera vendu dans un autre pays.

Un éventuel Vivo V90 Pro ne peut pas encore être promis aux Français

Une autre piste évoque un S70 Pro commercialisé ailleurs sous le nom V90 Pro. Ce rapprochement reste rapporté, pas confirmé par Vivo dans l’annonce consultée. Il serait prématuré d’en déduire un prix en euros, les appareils photo d’un modèle européen ou une date chez les revendeurs français.

Pour un lecteur qui envisage un prochain achat, la prochaine information décisive sera la fiche officielle accompagnée du marché concerné. La campagne chinoise confirme décembre pour la série S70 ; elle ne constitue pas une annonce de vente en France sous ce nom ou sous un autre.