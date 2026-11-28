Vivo prépare un accessoire au xénon qui adapte automatiquement son éclairage. Il faut le distinguer du flash intégré au S70 Flagship Edition.

Photographier quelqu’un le soir oblige souvent à choisir : un visage trop sombre sans flash, ou un éclairage brutal qui efface l’ambiance. Vivo prépare pour ses S70 un accessoire au xénon développé avec Godox, avec une puissance réglée automatiquement selon la scène. Le fabricant en a détaillé le principe le 27 novembre ; les téléphones sont attendus en décembre en Chine.

Une petite lumière qui travaille avec le téléphone

Dans sa présentation originale, le responsable produit Han Boxiao annonce un développement commun de dix-huit mois avec Godox. Le dispositif émettrait un éclair très court, de 0,2 milliseconde, et sa mesure automatique TTL adapterait la sortie lumineuse à l’environnement, à la distance et à la focale employée.

L’intérêt est facile à imaginer lors d’un dîner : le téléphone doit éclairer une personne proche sans traiter de la même façon quelqu’un situé à l’autre bout de la table. La puissance maximale ne répond pas seule à cette question. Il faut aussi décider quelle quantité de lumière envoyer au moment de la prise de vue.

Le TTL sert justement à automatiser cette exposition. La documentation de Godox sur ce principe décrit une mesure de la lumière renvoyée par le sujet, puis un ajustement de la puissance du flash. Ce fonctionnement général explique l’objectif du système ; il ne constitue pas un essai de l’accessoire Vivo.

Le flash du téléphone et l’accessoire sont deux équipements différents

Équipement annoncé Ce que Vivo explique À quoi cela servirait Flash intégré au S70 Flagship Edition Luminosité ajustée selon la focale, plus de trois fois celle de la génération précédente selon Vivo Adapter l’éclairage sans ajouter d’équipement Accessoire développé avec Godox pour les S70 Source au xénon et mesure automatique TTL Apporter un éclairage externe coordonné avec le téléphone

La présentation du 26 novembre distinguait déjà ces deux éléments. Elle évoquait aussi, pour la version Flagship Edition, un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels utilisant le capteur Sony LYTIA 610. L’accessoire Godox ajoute de la lumière : il n’allonge pas la focale comme le ferait un complément optique.

Un éclair bref ne suffit pas à garantir toute la photo

Un éclair court peut aider à figer la partie du sujet qu’il illumine. Cela ne veut pas dire que toute la scène sera nette pendant une photo prise dans l’obscurité : le mouvement du téléphone, celui du sujet et la lumière ambiante continuent de compter. Les 0,2 milliseconde annoncées désignent la durée de l’éclair, pas nécessairement le temps d’exposition de l’appareil.

Vivo revendique également un indice de rendu des couleurs d’au moins 98, sur une échelle allant jusqu’à 100, et associe l’accessoire à ses traitements d’image. Cet indicateur concerne la restitution des couleurs par l’éclairage ; il ne donne pas une note globale à la photo. Les exemples publiés par le fabricant restent des images de démonstration sélectionnées.

Le prix de l’accessoire, le contenu des différents kits et une commercialisation française ne sont pas annoncés dans cette présentation. Il faudra aussi connaître les modèles compatibles avant d’envisager cet éclairage pour un autre téléphone. Pour l’instant, la nouveauté est cette association étroite entre un flash externe et le traitement photo des S70.