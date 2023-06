Véritable MONSTRE de Gaming à un prix FANTASTIQUE – PC fixe i5-12400F, RX 7900 XT, 16 Go RAM, SSD 1 To et Resident Evil 4 GRATUIT!

Un bijou technologique à un prix dérisoire

Il est temps de faire un bond dans le futur ! Nous vous présentons une offre irrésistible sur un ordinateur de bureau conçu pour le gaming, à un prix qui vous fera faire des bonds de joie! De plus, le jeu emblématique, Resident Evil 4, vous est offert! Oui, vous avez bien entendu, totalement gratuit !

Configuration premium pour une expérience de jeu optimale

Le coeur de cette bête de course est un processeur i5-12400F ultra-rapide. Il est jumelé à une carte graphique RX 7900 XT de 20 Go, une mémoire RAM de 16 Go et un SSD NVMe de 1 To, garantissant une expérience de jeu en ultra haute définition sans compromis. Avec une alimentation de 850W 80+ Gold, votre machine fonctionnera avec un rendement énergétique maximal.

Performances QHD/UHD sans égal

Cet ordinateur est parfaitement optimisé pour une performance sans précédent en QHD/UHD. Le prix de revient de la carte graphique est d’environ 775€, ce qui vous garantit pratiquement aucune restriction en 1440p/4K. Le deal devient encore plus doux avec l’ajout d’un code promo !

Customisez votre machine

Mais ce n’est pas tout! Vous pouvez même personnaliser cette machine selon vos besoins. Remplacez le ventirad par un BeQuiet Pure Rock 2 ou choisissez un watercooling BOOSTBOXX LIQUID ARGB 360MM pour correspondre au boîtier! Pour un surplus de RAM, ajoutez simplement de la mémoire selon vos besoins. Et si le boîtier ne vous plaît pas, vous pouvez opter pour le Boostboxx VITRUM pour un léger supplément.

À savoir avant l’achat

N’oubliez pas que le PC est livré sans système d’exploitation. Vous devrez donc installer Windows 10/11 une fois le PC reçu. En cas de besoin, une carte WiFi peut être ajoutée à un coût modique pour la connexion à Internet.

Profitez de cette offre maintenant!

C’est donc une occasion à ne pas rater! Réclamez votre droit à l’expérience de gaming ultime à un excellent rapport qualité-prix. Visitez le site dès maintenant et profitez de cette offre à durée limitée! [lien vers le site]

En cadeau : Resident Evil 4

P.S. – N’oubliez pas votre cadeau, le jeu culte Resident Evil 4, qui vous attend! Profitez-en dès maintenant!

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.