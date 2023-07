Une surprise de taille avec la nouvelle version de l’application de caméra Xiaomi! Qu’est-ce et comment l’obtenir dès maintenant ?

L’interface utilisateur de Xiaomi (MIUI) est reconnue comme l’une des meilleures couches de personnalisation du système Android, grâce à la diversité des options et fonctionnalités qu’elle offre. Parmi celles-ci, on retrouve l’application native de caméra Xiaomi (MIUI Camera), dont l’usage s’avère très utile.

Mise à jour 2023 de l’application caméra Xiaomi : un bond de géant en avant

La société Xiaomi ne cesse d’actualiser son application dédiée à la caméra. Dans sa dernière version V5.0.230629.3, la caméra MIUI a reçu de nombreuses améliorations directement inspirées du Xiaomi 12S Ultra.

Le nouvel update comprend un design de menu revu, de nouvelles barres de défilement, des boutons améliorés, en plus de corrections de bugs et de performances optimisées pour l’application. Cette révision globale vise à rendre l’expérience d’utilisation de l’application plus fluide et plus agréable.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, vous pouvez profiter pleinement des fonctionnalités du nouvel appareil photo, que vous possédiez un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

Une expérience enrichie avec la caméra Xiaomi

Xiaomi diffuse cette mise à jour de la caméra MIUI à tous ses appareils. Si vous souhaitez actualiser l’application dès maintenant, vous pouvez télécharger le fichier APK de la nouvelle version de l’application MIUI Camera à partir du lien direct disponible, puis l’installer sur votre smartphone. N’oubliez pas d’autoriser l’installation à partir de sources inconnues pour garantir une installation sécurisée.

Avec cette nouvelle mise à jour, vous pourrez profiter d’une expérience de photographie améliorée. Les améliorations apportées à l’application de la caméra Xiaomi la rendent plus puissante et plus efficace, transformant ainsi votre expérience de photographie.