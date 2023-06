Une conversation vocale avec le chatbot Bing désormais possible sur votre ordinateur de bureau

Alors que l’assistant vocal Cortana de Microsoft pourrait cesser de communiquer avec vous sous peu, l’entreprise améliore le chatbot Bing pour lui donner une voix et vous tenir compagnie. En effet, Microsoft a récemment doté Bing Chat de la fonctionnalité de reconnaissance vocale, permettant à l’utilisateur de l’entendre.

Les annonces de Microsoft concernant Bing Chat

Durant sa conférence Build, Microsoft a fait une multitude d’annonces concernant ses avancées technologiques en matière d’intelligence artificielle. Parmi ces annonces, on compte l’introduction de plugins Bing Chat pour Windows. Certaines fonctionnalités, jusqu’ici uniquement disponibles sur les plateformes mobiles, seront bientôt accessibles sur les ordinateurs de bureau. Les utilisateurs pourront notamment poser des questions vocalement à Bing Chat et le chatbot sera capable de répondre avec sa propre voix.

Plus tôt, Microsoft avait déclaré son souhait de “livrer de nouvelles innovations en matière d’IA”, ajoutant que “l’expérience Bing, tant sur ordinateur de bureau que sur mobile, deviendra beaucoup plus riche”.

Nouvelle fonctionnalité Bing Chat

La nouvelle fonctionnalité de Bing Chat ressemble beaucoup à sa version mobile. L’utilisateur n’aura qu’à cliquer sur le microphone de la fenêtre de chat de Bing et poser une question à voix haute. À l’heure actuelle, le chatbot prend en charge l’anglais, le japonais, le français, l’allemand et le mandarin, mais Microsoft assure que d’autres langues sont “en cours d’ajout”.

Les utilisateurs ont la possibilité de choisir la voix qu’ils souhaitent entendre dans le navigateur Microsoft Edge en se rendant dans Paramètres > Recherche vocale > Sélectionner la voix que vous souhaitez entendre. Quatre options sont disponibles : Auto, Jenny, Guy et Aria.

Améliorations récentes de Bing Chat

Plus tôt ce mois-ci, d’autres ajouts ont été apportés à Bing Chat, notamment l’augmentation du nombre de tours de chat de 30 à 300, la prise en charge de Bing Image Creator dans tous les modes de chat, et une génération de résultats plus visuels pour les requêtes de voyage.

Bing Chat sur Windows Copilot

Enfin, Microsoft a annoncé fin du mois dernier qu’elle intégrait le puissant Bing Chat à son nouveau Windows Copilot. “Windows Copilot, conjointement avec Bing Chat (y compris la plateforme de plugins partagée avec Bing et OpenAI), permet d’améliorer ces plugins à travers des applications sur Windows. Cela rend plus facile que jamais l’obtention de réponses personnalisées, de suggestions pertinentes et la réalisation d’actions rapides”, a déclaré l’entreprise.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.