Un téléphone payé en 4 fois ? Voici ce qui change en France dès ce 20 novembre

Un smartphone proposé en 3 ou 4 fois peut désormais relever des protections du crédit à la consommation, même lorsque le financement est court ou annoncé sans frais. La réforme entre en application en France ce 20 novembre 2026 pour les nouvelles offres. Elle renforce l’information et les vérifications du prêteur ; elle ne transforme pas chaque paiement échelonné en une offre identique et ne garantit pas l’acceptation de votre dossier.

Le « sans frais » ne suffit plus à résumer le contrat

Jusqu’ici, certains petits financements ou crédits très courts échappaient à une partie du cadre habituel. La réforme présentée par le ministère de l’Économie élargit notamment ce périmètre aux crédits de moins de 200 € et à certains paiements fractionnés avec ou sans frais.

Pour un achat tech, la question n’est donc pas seulement « combien par mois ? ». Il faut aussi identifier l’organisme qui finance, la durée et le coût du crédit. Le vendeur du téléphone et le prêteur peuvent être deux entreprises différentes.

Les offres émises avant le 20 novembre ne basculent pas automatiquement dans le nouveau régime. Les contrats en cours conservent en principe leurs anciennes règles, avec des exceptions pour certaines opérations à durée indéterminée. Un échéancier commencé le mois dernier ne doit donc pas être interprété à partir du seul changement d’aujourd’hui.

Avant de valider, faites ces vérifications dans le panier

Comparez le montant total au prix comptant. Une mensualité faible peut masquer des frais ou un premier versement plus élevé. Lisez toutes les dates de prélèvement. Vérifiez le paiement demandé immédiatement, puis les suivants. Additionnez vos autres engagements sur les mêmes semaines. Identifiez le prêteur. Conservez son nom et ses coordonnées, en plus de ceux de la boutique. Ouvrez les conditions tarifaires. Cherchez le coût total et les conséquences d’un impayé, pas seulement la mention mise en avant dans le bouton d’achat. Téléchargez l’offre et son échéancier. Vous pourrez retrouver les engagements acceptés sans dépendre d’une page promotionnelle qui change.

Exemple purement arithmétique : un téléphone de 800 € réparti en quatre paiements égaux sans frais représente quatre débits de 200 €. Avec 20 € de frais, le coût total devient 820 € ; la répartition exacte dépend du contrat. Aucun de ces deux exemples ne décrit une offre commerciale particulière.

Une protection renforcée, avec un régime adapté aux petits crédits

ABE Infoservice, le service public d’information bancaire et assurantielle, précise que les paiements fractionnés et mini-crédits bénéficient de règles adaptées : l’information et l’évaluation de solvabilité peuvent être simplifiées par rapport à un crédit classique. Il serait donc trompeur de promettre un dossier bancaire identique pour chaque achat en quatre fois.

Le prêteur doit néanmoins expliquer les caractéristiques, le coût et les conséquences d’un défaut de paiement. Il peut refuser la demande après examen. La date d’expiration de la carte et les cartes acceptées comptent également : une carte qui expire avant la fin de l’échéancier peut empêcher le financement.

Rétractation : distinguez le financement et le téléphone

Le délai de rétractation du crédit reste de 14 jours calendaires. Le ministère précise que son départ peut être retardé lorsque les informations contractuelles obligatoires sont reçues tardivement. Ne confondez pas cette faculté avec la procédure de retour du smartphone : avant d’annuler, relisez les deux contrats et contactez les interlocuteurs concernés.

Arrêter un prélèvement de sa propre initiative ne revient pas à exercer correctement une rétractation. Pour conserver une trace, utilisez le canal indiqué dans l’offre et gardez la confirmation.

Tous les paiements différés ne relèvent pas du même cadre

La présentation officielle du champ du crédit à la consommation rappelle qu’il existe des exclusions, notamment pour certaines cartes à débit différé de courte durée. Un abonnement réglé mensuellement pour une prestation continue ne se confond pas non plus automatiquement avec le financement d’un téléphone acheté immédiatement.

Le détail déterminant est donc le contrat proposé, et non le seul logo « 4 fois ». Si le parcours ne vous permet pas de connaître clairement la somme totale et les échéances, ne validez pas sur la seule promesse d’une petite mensualité.