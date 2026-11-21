Les graduations des secondes descendent de 60 à 05 sur la montre de Takemichi. Angel Clover reprend ainsi le voyage dans le temps de Tokyo Revengers dans une collection de cinq montres solaires. Les précommandes japonaises sont ouvertes depuis le 19 novembre, avec une sortie annoncée le 18 décembre. Aucune distribution française n’est confirmée par les pages consultées.

Le clin d’œil temporel se cache sur le cadran

Sur la présentation officielle de la collection, chaque personnage possède des détails propres. Takemichi Hanagaki, référence TK40-TK, reçoit ce comptage inversé et un trèfle à quatre feuilles mobile à 3 heures, inspiré de son collier. La numérotation inversée du cadran ne signifie pas que la montre remonte réellement le temps.

Personnage Référence Détail du cadran Takemichi Hanagaki TK40-TK Secondes numérotées à l’envers et trèfle mobile Manjiro Sano, Mikey TK40-MA Motif de ses pulsions sombres et symbole de sa moto Ken Ryuguji, Draken TK40-DR Motif de son tatouage Senju Kawaragi TK40-SE Fleurs de cerisier aux contours dorés Chifuyu Matsuno TK40-TI Logo Thousand Winters

Sur les versions Mikey, Draken et Chifuyu, les chiffres romains placés à 6, 1 et 9 heures renvoient au 19 juin, date de fondation de Toman. Les fonds portent des noms et emblèmes liés aux personnages, ainsi qu’un numéro de série. La présence d’un numéro ne permet pas de déduire une quantité limitée : aucun tirage total n’est indiqué.

Un mouvement solaire dans un boîtier de 40 mm

Les cinq modèles utilisent un mouvement solaire japonais, un boîtier en acier de 40 mm et un verre minéral, avec un bracelet en cuir de veau. L’étanchéité annoncée est de 10 bars. Le bracelet en cuir reste un élément à prendre en compte avant d’exposer régulièrement la montre à l’eau.

Le catalogue met donc les motifs du manga sur une montre analogique rechargeable par la lumière. Il faut distinguer cet équipement d’une montre connectée : l’intérêt ici tient au cadran, au mouvement et à l’objet de collection.

Un prix japonais à distinguer d’un achat livré en France

Chaque version coûte 27 500 yens, soit environ 158 € au taux de référence de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2026. Cette conversion reste hors livraison, taxes et frais d’importation.

La période de réservation japonaise se termine le 17 décembre. Avant toute commande depuis la France, il faudra vérifier la destination de livraison autorisée, la prise en charge de la garantie et les conditions d’annulation. La date de sortie au Japon ne constitue pas une date de réception française.