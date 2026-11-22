TinCan : ce téléphone sans écran laisse les parents choisir qui peut appeler leur enfant

TinCan permet à un enfant d’appeler des personnes approuvées par ses parents, sans lui donner accès aux applications ou aux réseaux sociaux. Le téléphone domestique fonctionne en Wi-Fi et se pilote depuis une application parentale. Son arrivée au Royaume-Uni est annoncée pour le 30 novembre ; la France ne figure pas parmi les marchés officiellement pris en charge dans les documents consultés.

Un téléphone de maison qui fonctionne avec Internet

Le principe rappelle le téléphone fixe familial : l’appareil reste à la maison, avec un combiné que l’enfant décroche pour parler. Il n’exige cependant pas de ligne téléphonique traditionnelle. C’est la connexion Wi-Fi du logement qui lui permet de communiquer.

L’absence d’écran ferme l’accès aux usages qui accompagnent habituellement un smartphone : pas de fil de vidéos, de jeux, de messagerie écrite ni de téléchargement d’applications sur l’appareil. L’enfant dispose d’un objet destiné aux appels. Cela ne signifie pas que le service fonctionne sans compte, sans réglages ou sans intervention d’un adulte.

Depuis l’application, les parents sélectionnent les personnes avec lesquelles l’enfant peut échanger. La restriction s’applique aux appels entrants et sortants. Des plages de tranquillité permettent aussi d’interrompre les appels à certains moments, par exemple pendant les devoirs ou la nuit.

Dans une famille, la distinction utile est celle entre autoriser une personne et lui donner simplement le numéro : le contrôle parental doit être configuré pour qu’un contact puisse joindre l’enfant. Il faut donc préparer le carnet de contacts avec les proches concernés plutôt que s’attendre au fonctionnement ouvert d’un téléphone classique.

Les conditions présentées pour TinCan au Royaume-Uni distinguent les échanges entre téléphones TinCan des appels vers des numéros ordinaires. Les premiers passent par la formule gratuite Can2Can ; les seconds nécessitent l’offre PartyLine. Un mois de cette dernière est inclus pour découvrir le fonctionnement.

Le coût dépend de qui l’enfant souhaite appeler

Un appareil sans abonnement obligatoire ne signifie pas que tous les appels sont gratuits. Si les amis de l’enfant possèdent eux aussi un TinCan, la formule entre appareils peut suffire. Pour joindre le portable d’un parent ou d’un grand-parent, il faut examiner les conditions de PartyLine et les destinations prises en charge.

Cette distinction change le coût réel sur la durée. Le prix du boîtier seul ne suffit donc pas pour comparer l’appareil à un autre moyen de communication. Il faut partir du scénario familial : appeler un camarade équipé du même appareil ou contacter les proches déjà joignables sur leur téléphone actuel.

En France, l’importation ne garantit pas le fonctionnement

La FAQ officielle sur les pays pris en charge cite les États-Unis et le Canada ainsi que l’ouverture du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Elle précise que le fonctionnement hors des pays officiellement couverts n’est pas garanti.

Il ne faut donc pas présenter le lancement britannique comme une disponibilité française. Acheter un exemplaire à l’étranger ne répond pas à la question des appels, de l’application et de l’assistance en France. Aucune date française n’a été confirmée dans les éléments vérifiés.

Enfin, TinCan répond au besoin de communiquer depuis la maison. Il ne permet pas de suivre un enfant sur le chemin de l’école et ne remplace pas un appareil mobile quand il quitte la couverture Wi-Fi domestique. Cette limite fait partie du choix : le produit vise les conversations avec des proches, pas l’ensemble des fonctions de sécurité ou de mobilité d’un smartphone.