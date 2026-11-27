Temu s’engage à supprimer les jeux imposés et les messages de pression en Europe. Les prix, les avis et les remboursements sont aussi concernés.

Faire tourner une roue avant d’accéder à la boutique ne doit plus être un passage imposé sur Temu en Europe. La plateforme a pris des engagements sur les jeux obligatoires, les messages qui poussent à acheter et la présentation des réductions. Les autorités européennes annoncent également un suivi de leur application.

Illustration : Menow.

La Commission européenne a annoncé ces engagements le 26 novembre, à l’issue d’une action du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, le CPC. Le dossier a été mené par les autorités belges, allemandes et irlandaises. Il concerne les versions de Temu destinées à l’Union européenne et à l’Espace économique européen.

La fin des jeux obligatoires, pas l’interdiction de tout jeu

Le point le plus visible touche les mécanismes qui obligent à jouer pour entrer sur la place de marché. L’autorité irlandaise cite l’exemple de la roue à faire tourner. L’engagement vise les sites, l’application et les publicités concernés.

La nuance compte : cela ne signifie pas que toute animation ou toute opération ludique disparaîtra de Temu. Le problème identifié est la contrainte exercée sur l’accès à la boutique. Une interface plus directe doit permettre de consulter les produits sans franchir cette étape.

Des prix et une commande plus faciles à comprendre

Selon la synthèse de la CCPC, Temu doit mieux distinguer les réductions des comparaisons de prix et afficher taxes et frais avant la validation. La confirmation de commande doit aussi indiquer clairement qu’elle entraîne un paiement.

Ces changements répondent à des décisions très concrètes : comprendre combien on paiera et à quoi correspond réellement une remise. Un prix barré ne doit pas être interprété de la même manière selon qu’il représente une baisse effective ou une comparaison avec une autre référence.

Les avis et les remboursements restent sous surveillance

Les engagements comprennent un renforcement de la lutte contre les faux avis, un outil de signalement et des démarches de retour plus accessibles. Le traitement des remboursements sous quatorze jours figure également dans la liste présentée par l’autorité irlandaise.

Pour un acheteur, conserver la confirmation, le prix affiché et les échanges avec le service client reste utile pour suivre une demande. L’annonce d’engagements ne constitue pas une garantie individuelle sur chaque commande.

La CCPC indique que des changements ont déjà été mis en œuvre et que les autorités continueront à contrôler Temu. Ce suivi est important : le texte ne déclare pas tous les problèmes définitivement réglés. Il ne faut pas non plus confondre cette action de protection des consommateurs avec les autres procédures portant sur les obligations des plateformes ou la sécurité des produits.