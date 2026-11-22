Une image en relief, un écran de 115 pouces et aucune paire de lunettes à distribuer : c’est la proposition de TCL CSOT avec sa nouvelle démonstration 2D/3D. Présenté à Wuhan lors de la conférence DTC 2026, ouverte le 13 novembre, cet écran reste un prototype sans prix ni date de commercialisation annoncés. Son intérêt tient surtout à une promesse : laisser plusieurs personnes regarder du relief ensemble.

Un écran de près de trois mètres de diagonale

Les 115 pouces correspondent à environ 2,92 mètres de diagonale. À cette échelle, l’écran ne vise pas la discrétion dans une pièce. La diagonale ne donne toutefois ni sa largeur exacte ni l’encombrement d’un éventuel téléviseur fini : ceux-ci dépendront aussi du format et de l’habillage retenus.

Dans son communiqué du 16 novembre consacré aux démonstrations DTC 2026, le fabricant annonce une définition native de 16K en deux dimensions et une définition de champ lumineux allant jusqu’à 8K pour la 3D. Ces deux valeurs décrivent des modes différents : il ne faut pas les présenter comme deux résolutions interchangeables offertes au spectateur.

Le relief doit fonctionner pour plusieurs personnes

L’architecture optique dite de champ lumineux est chargée de produire l’effet sans accessoire porté sur le visage. Le principe du relief repose sur des informations visuelles différentes selon la direction d’observation ; la difficulté est de les distribuer correctement tout en conservant une image suffisamment détaillée.

TCL revendique un angle de vision d’au moins 90 degrés et une perception de profondeur destinée à plusieurs spectateurs simultanés. Le fabricant reprend ces caractéristiques dans sa présentation officielle du 17 novembre. Ce sont des caractéristiques annoncées, et non des mesures de confort ou de qualité d’image effectuées par Menow.

Pour un usage collectif, le point décisif sera la liberté réelle de placement : profiter du relief à plusieurs ne consiste pas seulement à obtenir une belle image depuis une position idéale. La stabilité de l’effet lorsque l’on bouge ou que l’on change de siège devra aussi être évaluée sur un appareil accessible aux essais.

Une démonstration ne fournit pas encore les réponses d’un achat

Le fabricant promet de conserver la qualité d’affichage 2D lors du passage entre les deux modes. En revanche, son annonce ne détaille pas les formats vidéo 3D compatibles, les applications, les sources à brancher ni les conditions de conversion d’un programme ordinaire. Elle ne permet donc pas de promettre que n’importe quel film de votre abonnement retrouvera automatiquement du relief.

Il manque encore les éléments qui permettraient de juger un produit de salon : équipement final, disponibilité des contenus, performances hors démonstration et tarif. Aucun montant en euros ne peut être donné à ce stade. Le progrès présenté concerne l’écran et sa manière d’afficher le relief ; il ne constitue pas, à lui seul, une nouvelle offre de télévision 3D prête à installer chez soi.