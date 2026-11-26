La Tapo C825 permet des appels vidéo depuis son écran, vers un téléphone ou une autre caméra. Voici ses conditions et ses limites.

Cette caméra Tapo a un écran de 4 pouces pour appeler vos proches sans tenir un téléphone

La Tapo C825 ne sert pas seulement à regarder ce qui se passe dans une pièce : son écran tactile de 4 pouces permet aussi de voir la personne qui appelle. TP-Link commercialise cette caméra intérieure aux États-Unis depuis le 25 novembre 2026. Elle peut passer des appels vidéo vers l’application Tapo, mais aussi vers une autre C825.

Un appel depuis la caméra, sans manipuler de smartphone

Le principe est simple : après configuration, une personne devant la caméra peut lancer une conversation avec un contact enregistré. De l’autre côté, son proche répond dans Tapo sur son téléphone ou utilise une seconde C825. La caméra pivote et s’incline pour maintenir l’interlocuteur dans le cadre. Cela évite de devoir tenir un téléphone pendant toute la conversation.

Le communiqué de TP-Link destine notamment ce fonctionnement aux échanges avec des enfants ou des parents âgés. Il faut toutefois distinguer l’usage quotidien de l’installation : l’application et un compte Tapo restent nécessaires pour préparer l’appareil et les appels. L’absence de smartphone entre les mains de la personne filmée ne rend pas le système autonome de tout compte.

Le guide officiel de l’écran précise comment établir les contacts : une adresse électronique identifie un proche, tandis que l’adresse matérielle d’une autre C825 permet d’ajouter cette caméra. Le bouton d’appel rapide peut ensuite être associé à un contact. Pour une personne qui n’a besoin de joindre qu’un ou deux proches, cette préparation évite de chercher dans une longue liste.

Les appels restent dans l’écosystème Tapo

La foire aux questions de la boutique américaine exclut les services d’appel tiers. Il ne faut donc pas acheter cette caméra en pensant appeler directement un contact WhatsApp ou FaceTime. La présence d’un écran et d’un microphone ne signifie pas qu’elle remplace une tablette équipée de toutes les applications de visioconférence.

Une connexion Wi-Fi et un accès à Internet sont indispensables aux appels à distance. Si Internet tombe, les appels et l’accès distant cessent jusqu’au rétablissement de la connexion. Un enregistrement local déjà configuré peut continuer si la caméra demeure alimentée. Cette distinction importe lorsqu’on l’installe pour garder le contact avec un proche : elle ne doit pas être considérée comme un moyen d’appel d’urgence garanti.

Une caméra de surveillance, avec des choix à faire sur la confidentialité

La C825 filme jusqu’à 2 560 × 1 440 pixels et accepte une carte microSD de 512 Go au maximum, vendue séparément. Le stockage dans le nuage passe par l’abonnement Tapo Care, facultatif. Un mode de confidentialité fait pivoter l’objectif vers le haut et interrompt l’enregistrement, selon la fiche technique du fabricant.

Avant de la poser chez quelqu’un, il convient donc de choisir ensemble quand la caméra doit filmer, qui peut y accéder et où les séquences sont conservées. L’intérêt du produit tient à cette association entre conversation et surveillance, mais les deux usages ne doivent pas être confondus.

Le tarif américain est de 149,99 dollars, soit environ 137 € au taux de référence de la BCE du 25 novembre, avant taxes locales et importation. Aucune disponibilité ni tarification française n’est confirmée dans les pages consultées.