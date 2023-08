Surprise de Xiaomi : Excellente nouvelle concernant les mises à jour de ses smartphones populaires

Xiaomi fait sensation avec une nouvelle très positive pour les utilisateurs fidèles de ses smartphones. En effet, la marque vient d’annoncer un revirement inattendu et largement bien accueilli concernant les mises à jour de ses appareils phares.

Une décision surprenante mais saluée

Dans un mouvement à la fois surprenant et bienvenu, Xiaomi a enfin révélé son intention de mettre à jour ses deux smartphones les plus vendus de 2020 vers la version de l’interface MIUI 15.

Mise à jour attendue après des mois de controverse

Cela intervient après des mois de débats concernant le support des appareils plus anciens. Via son site officiel trust.mi.com, Xiaomi a décidé de publier une liste des appareils qui ne seront plus pris en charge, et qui, par conséquent, ne recevront pas de nouvelles mises à jour. Fait remarquable, l’entreprise a récemment actualisé cette liste en retirant deux de ses téléphones les plus récents.

Les heureux élus : Redmi Note 9 et Redmi 9C

Les propriétaires des téléphones Redmi Note 9 et Redmi 9C seront en mesure de bénéficier de la mise à jour MIUI 15 et des mises à jour futures. Cette information est conforme à la liste publiée sur XIAOMIUI, qui montre que le support est toujours en vigueur pour ces deux appareils.

L’engagement de Xiaomi pour le Redmi Note 9 Pro

Une autre source a mentionné que le Redmi Note 9 Pro, lancé sur le marché il y a plus de deux ans, était récemment apparu sur la liste des appareils en fin de support. Toutefois, la société a décidé de continuer à développer de nouvelles versions de logiciels pour ce modèle.

Un engagement fort envers l’expérience utilisateur

Il est à noter que cette démarche confirme l’engagement de Xiaomi à développer et à mettre à jour MIUI pour garantir une expérience utilisateur exceptionnelle. Le lancement de la mise à jour MIUI 15 est prévu pour la fin de cette année, et elle devrait inclure des améliorations esthétiques et de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience utilisateur.