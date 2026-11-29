Le STORM SG2 intègre un espace d’exposition et un spot orientable dans son boîtier. Cette gamme vendue au Japon transforme le PC en vitrine, avec plusieurs configurations.

Votre figurine préférée peut quitter l’étagère pour trouver une place dans le PC. Le STORM SG2 prévoit un véritable espace d’exposition à l’intérieur de son boîtier, avec son propre éclairage. Cette gamme de machines de jeu, commercialisée au Japon à partir du 28 novembre, mise autant sur la mise en scène que sur les composants visibles derrière le verre.

Une place prévue pour la collection

Le communiqué de Sofmap décrit un emplacement dédié aux figurines et objets de collection, accompagné d’un spot dont l’angle se règle. Le panneau latéral droit se retire sans outil pour modifier l’installation.

Le boîtier adopte une structure sans montant sur trois faces et une vitre incurvée. Une organisation en deux chambres permet de dissimuler une partie du câblage et l’alimentation. Les ventilateurs et deux bandes lumineuses ajoutent un éclairage dont les effets se changent depuis un bouton du boîtier.

Un écran sur le refroidisseur, mais pas dans toutes les versions

Les modèles à refroidissement liquide disposent aussi d’un panneau d’affichage sur le refroidisseur du processeur. Il peut montrer des images ou des vidéos pour compléter le décor. Cette particularité ne doit pas être attribuée au modèle d’entrée de gamme à refroidissement par air.

La même prudence s’applique aux composants. Le SG2 désigne une gamme : le processeur, la carte graphique, la mémoire et le stockage varient selon la configuration. La version Premium se distingue notamment par ses composants blancs et sa disponibilité annoncée en quantité limitée.

Le modèle exposé n’est pas une configuration universelle

En octobre, AKIBA PC Hotline avait photographié une présentation anticipée chez Sofmap. Ces machines de démonstration précèdent la commercialisation et ne permettent pas d’attribuer leur équipement à chaque PC vendu depuis novembre.

Pour comparer deux offres, il faut donc lire leur référence complète. Une présentation similaire derrière une vitre peut cacher des niveaux de performances très différents. Le décor ne renseigne ni sur les images par seconde dans un jeu ni sur le bruit du refroidissement.

La commercialisation vérifiée concerne le Japon ; aucune disponibilité française n’est établie ici. Avant d’envisager une importation, le prix livré, la garantie et l’encombrement réel du boîtier comptent davantage qu’une simple conversion du tarif japonais.

Image : Sofmap / STORM, visuel de presse officiel.