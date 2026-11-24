Le marché Steam ajoute la modification du prix des annonces actives, une liste de suivi avec recherches enregistrées et des confirmations intégrées sur mobile.

Il n’est plus nécessaire de retirer puis de recréer une annonce pour changer le prix d’un objet sur le marché Steam. Valve déploie cette modification depuis le 23 novembre, avec une nouvelle page d’accueil et une liste de suivi. La mise à jour est disponible pour tous, après les changements d’interface proposés auparavant en bêta.

Le gain se situe dans les petites tâches répétitives : retrouver un objet précis, consulter les mêmes filtres ou ajuster une annonce déjà en ligne. La nouvelle liste de suivi conserve les critères choisis, tandis que les annonces restent modifiables en ligne.

Une annonce reste en ligne quand son prix change

Dans son annonce des nouvelles fonctions du marché communautaire, Valve confirme qu’une annonce active peut être modifiée directement avec un nouveau prix. Cette évolution évite le détour par sa suppression et une nouvelle mise en vente. Les annonces personnelles et l’historique disposent aussi de leur propre page, tandis qu’un résumé reste visible sur l’accueil du marché.

La liste de suivi va plus loin qu’une collection de raccourcis vers des objets. Elle peut conserver une annonce précise, un type d’objet accompagné de ses filtres, ou une recherche entière avec ses mots-clés. Les entrées peuvent recevoir un nom personnalisé et être réordonnées. Si deux recherches ne diffèrent que par un filtre, on peut ainsi les distinguer sans ouvrir chaque résultat.

Un accueil personnalisé et moins d’allers-retours sur mobile

La nouvelle page d’accueil remplace l’ancienne sélection statique d’objets populaires par les tendances des jeux auxquels on joue. Les liens vers ces jeux remontent en haut de la page. Une section rassemble également les objets communautaires, notamment les cartes à échanger, émoticônes et fonds de profil ; les badges en cours de constitution peuvent y faire ressortir les cartes manquantes.

Sur téléphone, un changement dépend d’une condition précise : l’application Steam utilisée pour le marché doit être sur le même appareil que l’authentificateur mobile Steam Guard. Dans ce cas, les confirmations d’achat ou de vente apparaissent directement pendant l’opération. Il n’est plus nécessaire de quitter le marché pour aller sur la page séparée des confirmations.

Valve ajoute enfin une présentation en liste aux résultats et aux annonces d’achat ou de vente, en complément des cartes. Un tri par tendances permet de faire remonter les objets nouvellement populaires. Pour retrouver une recherche récurrente, il devient ainsi possible de garder ses filtres dans la liste de suivi, puis de choisir l’affichage qui facilite la comparaison des résultats.