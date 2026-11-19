Starlink Mobile : de petites antennes sur les toits pour mieux capter dans les bâtiments ?

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Starlink Mobile pourrait s’appuyer sur de petites stations installées sur les toits pour améliorer la réception des téléphones à l’intérieur des bâtiments. Elon Musk a présenté cette piste lors du DealBook Summit du 18 novembre : le projet associe une couverture depuis l’espace et des équipements terrestres là où les murs et les toitures affaiblissent le signal. Il ne s’agit pas d’un boîtier déjà commercialisé en France, ni d’une promesse de remplacer votre forfait actuel.

La question est pourtant familière : pourquoi un téléphone capte-t-il dehors et perd-il sa connexion une fois la porte refermée ? Le satellite ne supprime pas cet obstacle. Le projet de SpaceX cherche justement à compléter la liaison spatiale par un relais plus proche des utilisateurs.

Pourquoi un satellite ne suffit pas à mieux capter dans votre logement

Un signal radio peut être atténué par les matériaux traversés. La réception à l’extérieur ne garantit donc pas la même qualité dans une pièce entourée de murs épais ou sous une toiture métallique. Dans un réseau mobile, la présence d’une station à proximité et sa position comptent aussi : une barre de couverture sur une carte ne décrit pas chaque étage et chaque pièce.

Selon le compte rendu des déclarations d’Elon Musk au DealBook Summit, SpaceX envisage des microstations sur les toits, notamment dans les zones densément peuplées. Le dirigeant relie cette approche à l’utilisation de fréquences autour de 800 MHz. L’objectif annoncé est de mieux atteindre les personnes à l’intérieur, pas de transformer un mur en surface transparente aux ondes.

Le format exact, la portée, les modalités d’installation et le prix de ces unités restent à préciser. On ne sait donc pas encore quel équipement un particulier devrait accueillir, ni quelles contraintes accompagneraient son exploitation.

Trois équipements à ne pas confondre

Équipement Son rôle Ce que cela ne permet pas de conclure Satellite de connexion directe aux téléphones Assurer une liaison mobile depuis l’espace avec les appareils et services compatibles. La réception dans tous les bâtiments ou la compatibilité de chaque forfait ne sont pas acquises. Microstation terrestre envisagée Ajouter un point radio plus proche des utilisateurs, en complément de la couverture satellite. Aucun boîtier à commander en France, tarif ou portée par logement n’est établi dans cette annonce. Terminal Starlink d’accès Internet Relier une installation au réseau satellite pour un accès Internet distribué localement, notamment en Wi-Fi. Posséder ce terminal ne signifie pas disposer automatiquement du futur service mobile ou d’une microstation.

Pour le lecteur, cette distinction évite une dépense fondée sur un malentendu. Acheter un accès Internet par satellite pour son domicile et s’abonner à un futur réseau mobile sont deux décisions différentes. Le même nom commercial ne suffit pas à rendre les appareils, les contrats et les usages interchangeables.

Le réseau terrestre américain a déjà un partenaire annoncé

Le volet au sol dépasse une simple idée évoquée en conférence. Dans son annonce officielle du 4 novembre, Qualcomm indique que SpaceX a sélectionné ses plateformes Dragonwing pour les stations de base du réseau terrestre 5G de Starlink Mobile aux États-Unis. Le déploiement doit commencer en 2027, avec des dizaines de milliers de sites dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Les plateformes QRU100 et QDU100 participent au traitement radio et à l’infrastructure des stations. Qualcomm décrit notamment une architecture d’antennes comportant 64 voies d’émission et 64 voies de réception, destinée à améliorer couverture, capacité et efficacité d’utilisation des fréquences. Ce partenariat confirme un chantier de réseau terrestre ; il ne décrit pas, à lui seul, le petit appareil destiné aux toits des particuliers.

« 40 fois plus » ne veut pas dire un téléchargement 40 fois plus rapide pour chacun

Elon Musk évoque aussi une deuxième génération de satellites de connexion directe, dont les lancements commenceraient en 2027, avec une bande passante très supérieure à celle de la génération actuelle. Le chiffre de 40 fois qu’il avance reste une projection du dirigeant. Ce n’est pas une mesure obtenue sur un téléphone commercial.

Il faut distinguer la capacité d’un système et le débit reçu par un utilisateur. Une capacité supplémentaire peut servir à connecter davantage de personnes ou à absorber plus de trafic, sans multiplier dans la même proportion chaque connexion individuelle. Le nombre d’utilisateurs, la couverture disponible, les conditions radio et les limites de l’offre commerciale pèseront sur le résultat. Il serait donc prématuré de promettre un débit précis chez soi ou en déplacement.

En France, ce qu’il faudra vérifier avant de s’y intéresser comme à un forfait

Aucun tarif français ni calendrier français de ces microstations n’est établi par les annonces consultées. L’accord Qualcomm concerne explicitement les États-Unis. Une infrastructure annoncée outre-Atlantique ne vaut pas ouverture du service dans l’Hexagone : fréquences, autorisations, partenaires et conditions commerciales doivent être examinés localement.

Avant de comparer un tel service à votre abonnement, il faudra disposer de réponses concrètes : quels téléphones et quelles bandes radio sont acceptés, quelles fonctions sont accessibles — messages, appels ou données —, dans quelles zones et à quel prix ? Si un équipement doit être installé, son alimentation, son entretien et les conditions de pose devront également être connus.

Pour l’instant, l’intérêt de l’annonce est surtout technique : SpaceX reconnaît qu’une bonne couverture mobile ne se résume pas à multiplier les satellites. Pour atteindre les téléphones derrière les murs, le projet prévoit aussi de revenir au sol.