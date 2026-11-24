Un téléchargement rapide ne garantit pas une partie fluide. Voici un protocole pour comparer ping, variations et pertes sans accuser le mauvais réseau.

Starlink : bon débit mais du lag en jeu ? Les mesures à comparer

Image de couverture : illustration.

Starlink télécharge rapidement vos jeux, mais les personnages se téléportent ou les commandes arrivent en retard ? Le débit ne suffit pas à expliquer une partie. Pour chercher la cause, comparez le délai, ses variations et les pertes pendant que le problème se produit, puis changez une seule condition à la fois.

Mesurez la partie avant de lancer un nouveau test de débit

Activez les statistiques réseau du jeu, si celui-ci en propose. Relevez le serveur ou sa région, le ping affiché et les éventuelles pertes de paquets. Notez l’heure des blocages. Gardez également la distinction avec les images par seconde : une baisse des performances graphiques et un problème de connexion peuvent se ressembler à l’écran.

Un résultat de test de débit mesure la capacité à transférer des données vers un autre serveur. Il ne reproduit pas nécessairement le chemin vers votre partie. Dans son document technique sur la latence, Starlink distingue notamment propagation, routage terrestre, partage radio et files d’attente. Les résultats américains historiques de ce document ne constituent pas une garantie de ping en France aujourd’hui.

Sur Windows, observez aussi une connexion témoin

La commande officielle ping de Microsoft envoie des requêtes ICMP et affiche leur temps d’aller-retour. Dans le Terminal ou l’invite de commandes, vous pouvez lancer :

ping /t 1.1.1.1

Cette commande vise l’adresse publique 1.1.1.1 de Cloudflare, utilisée ici comme destination témoin. Elle ne change pas vos réglages DNS et ne représente pas le serveur du jeu.

Laissez tourner pendant un essai, puis utilisez Ctrl+C pour arrêter et afficher le bilan. Notez les paquets envoyés, reçus et perdus, ainsi que les temps minimum, maximum et moyen. Si la destination ne répond jamais, choisissez une autre cible connue pour répondre : l’absence de réponse ICMP ne prouve pas à elle seule une coupure Internet.

Ce test reste un témoin : il ne mesure pas directement votre serveur de jeu. Comparez ses variations avec les événements de la partie, sans transformer chaque expiration en preuve d’une perte subie par le jeu. L’écart minimum-maximum révèle une dispersion ; ce n’est pas, à lui seul, une mesure standardisée du jitter.

Faites quatre essais comparables

Voici un protocole de diagnostic, pas une procédure de certification. Choisissez une durée identique, par exemple cinq minutes, et conservez autant que possible le même jeu, la même région serveur et le même ordinateur :

Ethernet, connexion au repos : mettez en pause vos téléchargements et sauvegardes, puis relevez les statistiques en partie. Wi-Fi, connexion au repos : répétez depuis votre emplacement habituel, sans changer d’autre réglage. Ethernet avec un transfert : relancez volontairement un téléchargement ou un envoi de fichier et observez si les pointes de délai coïncident. Autre horaire ou autre serveur : refaites l’essai initial afin d’examiner l’influence de la charge ou du trajet réseau.

Vérifiez qu’un téléchargement ne tourne pas discrètement pendant l’essai censé être au repos. Le but est de comparer des conditions maîtrisées, pas de récolter beaucoup de chiffres difficiles à rapprocher.

Pour vérifier ensuite l’antenne ou le réseau local, notre guide des erreurs d’installation Starlink détaille ces contrôles. Les mesures ci-dessus servent d’abord à identifier la liaison à examiner.

Lire les résultats sans conclure trop vite

Si le problème apparaît seulement en Wi-Fi, la liaison locale devient une piste prioritaire. S’il survient aussi en Ethernet uniquement lors d’un transfert, la concurrence entre usages mérite d’être examinée. Cela ne démontre pas automatiquement un défaut de l’antenne.

Si le témoin reste stable mais que les statistiques du jeu se dégradent sur une seule région, recommencez sur un autre serveur. Si plusieurs destinations et la partie montrent des incidents aux mêmes heures, conservez les horaires et les bilans pour l’assistance.

Enfin, Starlink précise que son test standard porte sur le trajet routeur-Internet et exclut la qualité du Wi-Fi de votre appareil. Il complète ces observations ; il ne remplace pas les statistiques prises pendant la partie. Cette séparation permet de discuter d’un incident précis plutôt que d’opposer un bon débit à une mauvaise expérience.