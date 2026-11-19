Il payait pour une connexion à 2,5 Gb/s, mais ses téléchargements restaient autour de 600 Mb/s. En débranchant son adaptateur Ethernet du hub de son écran pour le rebrancher directement sur son Mac, Oscar Molnar a atteint environ 2,2 Gb/s en téléchargement, dans sa configuration de test. Son enquête montre un piège des bureaux reliés par un seul câble : le branchement le plus pratique peut masquer un goulot d’étranglement.

Ce n’est ni une panne généralisée de la fibre, ni la preuve que tous les écrans ralentissent Internet. Le cas concerne un MacBook Pro M3 Pro, un Studio Display XDR de 2026 et un adaptateur UGREEN Ethernet 2,5 Gb/s. La leçon utile est la méthode : tester le même équipement en changeant un seul maillon.

Le détour par l’écran changeait tout

Dans son enquête illustrée, avec la capture du test de débit et le détail du branchement, Oscar Molnar explique avoir regroupé ses périphériques sur l’écran pour ne connecter qu’un câble à son ordinateur. Le débit montant restait élevé, ce qui rendait le problème moins évident.

Un téléchargement lent peut avoir plusieurs causes : serveur distant occupé, limite du réseau local, Wi-Fi perturbé ou connexion Internet insuffisante. Ici, obtenir un bon résultat en branchement direct permettait d’écarter une partie de ces hypothèses. Le détour par le hub de l’écran redevenait le principal élément à examiner.

Essai rapporté par Oscar Molnar Résultat observé Adaptateur 2,5 Gb/s branché sur l’écran Environ 600 Mb/s en téléchargement Même adaptateur directement sur le Mac Environ 2,2 Gb/s en téléchargement Pilote Realtek utilisé avec le branchement via écran Environ 1,1 Gb/s Contrôle de flux activé dans son réseau Environ 2 Gb/s, avec des réserves sur ce contournement Autre adaptateur, à puce RTL8157 Aucune perte de trame dans les essais publiés jusqu’à 2,4 Gb/s

Le chiffre écrit sur l’adaptateur ne suffit pas

L’auteur relie les pertes au fonctionnement des échanges USB et à la mémoire tampon de l’adaptateur RTL8156B. L’interface pouvait recevoir les données plus vite qu’elle ne parvenait à les transmettre à travers cette chaîne matérielle. Une partie des données était alors perdue et devait être renvoyée.

Il faut distinguer le débit théorique d’une liaison et le résultat d’un transfert complet. Deux équipements portant une indication similaire ne se comportent pas nécessairement de façon identique lorsqu’ils passent par un hub. L’écran ne traite pas le réseau comme un routeur : son rôle de point de raccordement ajoute une étape entre l’adaptateur et l’ordinateur.

Ce mécanisme explique aussi pourquoi un SSD externe rapide ne validait pas à lui seul le branchement Ethernet. Déplacer un gros fichier et acheminer un flux de paquets réseau ne sollicitent pas forcément les échanges de la même manière.

Si votre connexion paraît anormalement lente lorsque tout passe par un écran ou une station d’accueil, voici une démarche de comparaison. Elle ne remplace pas un diagnostic complet, mais permet d’identifier une différence reproductible.

Notez le branchement actuel. Relevez l’ordinateur, l’écran ou le dock, l’adaptateur et le câble utilisés. Effectuez un test en limitant les téléchargements et sauvegardes lancés sur les autres appareils du foyer. Débranchez uniquement l’adaptateur Ethernet du hub et raccordez-le directement à l’ordinateur, si ses ports le permettent. Recommencez avec le même outil et dans des conditions proches. Une seule mesure isolée est moins instructive qu’un écart qui se répète. Si le branchement direct est nettement meilleur, recherchez ensuite une mise à jour adaptée à votre matériel ou interrogez son assistance avant de remplacer l’écran.

En France, vérifiez également si le débit annoncé par votre offre est partagé entre plusieurs appareils ou disponible sur un seul port. Un abonnement multigigabit ne donne pas automatiquement plusieurs gigabits à un ordinateur raccordé en Ethernet 1 Gb/s.

Une solution dans ce bureau n’est pas une recommandation universelle

Le changement d’adaptateur a résolu le cas décrit, mais acheter un modèle 5 Gb/s n’est pas le premier geste à conseiller à tout le monde. Il faut d’abord établir que le problème apparaît dans une chaîne de branchement comparable. Un câble défectueux ou un port limité ne se corrigera pas nécessairement avec le même achat.

Le réflexe à retenir tient dans cette comparaison directe : avant d’accuser la box ou le fournisseur d’accès, retirez provisoirement le dock ou l’écran du trajet réseau. Si la différence disparaît, vous aurez une piste concrète à transmettre au support, plutôt qu’une impression de connexion lente.