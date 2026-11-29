Hornet reprendra la route vers un océan oublié de Pharloom. Team Cherry promet des îles, des forts et des cavernes sous-marines dans cette première grande mise à jour de contenu.

Hornet a rendez-vous avec la mer. Sea of Sorrow, la première grande mise à jour de contenu de Hollow Knight: Silksong, sortira le 11 décembre 2026 et sera gratuite pour les joueurs. L’aventure emmènera l’héroïne sur un océan oublié de Pharloom, puis sous ses vagues.

Ce sera donc une raison de retrouver le jeu que vous possédez déjà, sans acheter cette aventure en supplément. Le rendez-vous est fixé ; reste à découvrir comment cette nouvelle région s’intégrera à votre partie.

Des îles en surface, des cavernes sous les vagues

Dans son annonce du 27 novembre, Team Cherry décrit un voyage qui traverse des îles, des forts et de profondes cavernes sous-marines. Le studio annonce aussi des personnages, des boss et de nouvelles compositions de Christopher Larkin, déjà associé à la musique de Silksong.

La promesse est celle d’une véritable région à explorer. Pour un jeu construit autour de la découverte, le changement de décor compte autant que les combats : un chemin aperçu, un passage encore inaccessible ou une rencontre peuvent donner envie de revenir sur ses pas. Il faudra toutefois attendre de parcourir Sea of Sorrow pour juger de son ampleur et de la façon dont ses lieux s’articulent.

Ce qui est confirmé avant la sortie

La date : le 11 décembre 2026.

le 11 décembre 2026. Le prix : la mise à jour est annoncée gratuite pour tous les joueurs.

la mise à jour est annoncée gratuite pour tous les joueurs. Le contenu : une aventure maritime, des personnages et des boss, accompagnés d’une nouvelle musique.

L’annonce ne précise pas encore à quel moment de la progression on accédera à cette aventure. Elle ne donne pas non plus de durée de jeu. Inutile, donc, de recommencer une partie dans le seul but de préparer son arrivée ou de prévoir un nombre d’heures à partir de la bande-annonce.

Une aventure qui prolonge celle de Hornet

Si vous découvrez Silksong avec cette annonce, la présentation officielle du jeu donne le point de départ : Hornet est prisonnière d’un royaume inconnu et doit en gravir les hauteurs. Ses déplacements acrobatiques, ses attaques au fil et ses outils accompagnent l’exploration d’un monde en deux dimensions, dessiné à la main.

Sea of Sorrow promet d’étendre cet univers vers la mer. Pour les joueurs déjà engagés dans leur aventure, le conseil le plus simple est de conserver leur sauvegarde et de poursuivre leur partie à leur rythme. Les conditions exactes d’accès seront l’information à regarder avant de chercher l’entrée de cette nouvelle région.