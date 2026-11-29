Un projet communautaire modernise la version PC de Silent Hill 3 sortie en 2003. Il demande votre propre copie du jeu et reste une bêta, avec des fonctions selon le matériel.

Silent Hill 3 sur PC : une bêta de fans ajoute le DLSS et un ray tracing optionnel

Rejouer à Silent Hill 3 sur un PC récent pourrait devenir plus simple, tout en conservant sa caméra et son interface d’origine. Une bêta communautaire baptisée Silent Hill 3: Definitive Edition annonce une modernisation technique du portage PC de 2003, avec notamment le DLSS et des effets de ray tracing activables séparément.

Une version de fans qui demande le jeu original

Dans son annonce sur Reddit, le créateur présente un projet jouable, mais encore inachevé. Il précise que le téléchargement ne contient aucun fichier ni élément du jeu appartenant à Konami. L’installation s’appuie sur votre propre version PC de 2003, avec son exécutable et ses données.

Il ne s’agit donc ni d’une réédition officielle ni d’un jeu complet distribué gratuitement. Posséder une autre édition ne suffit pas à remplir les conditions indiquées pour cette bêta.

Les nouveautés annoncées restent optionnelles

Le dépôt du projet décrit un fonctionnement sous Windows 64 bits et DirectX 12, un affichage large et une fréquence d’images élevée ou déverrouillée. Il énumère le DLSS, le DLAA, Reflex et la génération d’images NVIDIA, ainsi que le FSR et sa génération d’images.

Le ray tracing annoncé concerne les ombres, l’occlusion ambiante et les reflets. Une carte graphique compatible DXR est nécessaire pour l’activer. Les fonctions NVIDIA citées demandent une carte RTX : leur présence dans le projet ne signifie pas qu’elles fonctionneront sur n’importe quel PC.

Autre choix laissé au joueur : conserver la caméra classique ou passer à une vue au-dessus de l’épaule. L’interface modernisée peut elle aussi laisser place à celle de 2003. Ces réglages évitent d’imposer la même présentation à tous.

Ce qu’il faut vérifier avant de se lancer

La documentation demande Windows 10 ou 11 en 64 bits, une carte compatible DirectX 12 et le composant Microsoft Visual C++ indiqué dans le guide. Le support Linux n’est pas livré à ce stade.

Cette sortie reste une bêta communautaire, avec des fonctions dont la compatibilité dépend du matériel. Avant de modifier une installation qui fonctionne, conservez une copie de vos sauvegardes et consultez les problèmes signalés sur le dépôt. Le plus intéressant est la possibilité de choisir ses améliorations ; la compatibilité avec votre configuration reste à vérifier.

Image : Konami, kit presse E3 2003. Visuel du jeu original ; il ne montre pas les effets de la bêta.