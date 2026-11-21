Deux ordinateurs portables Samsung sous Android prennent forme dans le code de One UI 9.5. Les noms internes « origin14wifi » et « origin16wifi », les références XE940 et XE960 et une mention du Snapdragon X Elite dessinent une piste plus précise qu’une simple interface de téléphone agrandie. Samsung n’a toutefois annoncé ni ces machines, ni leur prix, ni une commercialisation en France.

Pour les utilisateurs de Galaxy, l’intérêt se situe surtout dans la continuité entre les appareils : retrouver des fichiers, reconnaître les accessoires proches et utiliser un environnement One UI sur un ordinateur. Les indices permettent d’expliquer ce projet, sans le confondre avec les Galaxy Book déjà vendus sous Windows.

Pourquoi les références pointent vers deux portables

L’analyse des composants de One UI 9.5 bêta 1 relève plusieurs occurrences des noms Origin dans les applications et le système Samsung. Il ne s’agit pas seulement d’un nom aperçu dans une ligne isolée : réglages d’affichage, gestion de l’appareil et services logiciels reconnaissent ces références.

Les suffixes 14 et 16, associés aux références XE940 et XE960, suggèrent des écrans de 14 et 16 pouces. C’est une déduction à partir des identifiants et de leur proximité avec la nomenclature des portables Samsung, pas une fiche technique officielle. Le suffixe « wifi » va dans le sens de versions sans connexion mobile intégrée ; il ne permet pas d’exclure définitivement une autre variante.

Indice Ce qui a été repéré Ce que cela permet de dire Deux noms internes origin14wifi et origin16wifi Deux configurations logicielles distinctes sont préparées. Références XE940, XE960, avec variantes XE940XSA et XE960XSA Des identifiants précis, sans noms commerciaux confirmés. Formats 14 et 16 dans les noms ; réglages de zoom d’affichage distincts Des diagonales de 14 et 16 pouces sont probables, encore non annoncées. Processeur Profil Origin associé au Snapdragon X Elite X1E-80-100 Une puce à 12 cœurs est envisagée dans le logiciel. Système Mentions Android et One UI pour les portables Une piste Android solide ; le nom Googlebook n’est pas établi par ces chaînes. France Aucun calendrier ni tarif annoncé dans les éléments consultés Il est trop tôt pour comparer une offre française aux Galaxy Book Windows.

Une fiche Geekbench apporte un second indice matériel

La fiche publique du XE940XSA déposée le 2 octobre 2026 affiche Android 17, un processeur à 12 cœurs et 14,89 Go de mémoire utilisable, ce qui est cohérent avec une configuration annoncée comme 16 Go. Elle rejoint donc une partie des informations retrouvées dans la bêta.

Cette entrée ne certifie pas le modèle final. Un résultat transmis à une base de benchmarks peut correspondre à un prototype ; il ne renseigne ni l’autonomie, ni le bruit, ni la qualité de l’écran d’un ordinateur commercialisé. Il ne faut pas non plus en déduire les performances de tous les programmes que l’on utilise aujourd’hui sous Windows.

Les fichiers et accessoires Galaxy sont au cœur du projet

Les réglages contiennent une illustration où un portable recherche des appareils Galaxy proches, notamment une montre et des écouteurs. Une chaîne de Storage Share décrit l’accès aux fichiers d’un téléphone, d’une tablette, d’un portable ou d’un PC Samsung depuis l’application de fichiers, ainsi que l’accès aux fichiers du portable depuis d’autres appareils, dont des téléviseurs Samsung.

Le scénario est facile à comprendre : consulter sur le grand écran un document conservé sur le téléphone, puis retrouver un fichier du portable depuis un autre appareil. Le code montre que Samsung prépare ces échanges. Il ne prouve pas encore leur rapidité, leurs conditions de connexion ou leur fonctionnement avec tous les modèles existants.

Des réglages d’administration et d’utilisateurs gérés apparaissent aussi pour Origin. Ils suggèrent une préparation pour les profils professionnels et la gestion des appareils en entreprise. Autre détail concret : une chaîne de l’application de rappels prévient que le portable ne prend pas en charge les rappels fondés sur la localisation. L’intégration Galaxy pourrait donc s’accompagner de différences par rapport au téléphone.

Un écran tactile possible, mais pas de stylet confirmé

Pour le XE960, des dispositions d’interface proches de celles des tablettes et un correctif d’orientation dans le composant lié au S Pen alimentent l’hypothèse d’un écran tactile. Cela ne confirme pas une compatibilité S Pen. Une référence technique partagée avec d’autres appareils n’équivaut pas à l’annonce d’un accessoire pris en charge.

Le code emploie surtout le mot « portable », sans fixer une marque commerciale Googlebook. Le format classique à charnière est également une hypothèse fondée sur les identifiants, pas la preuve d’un convertible ou d’un écran détachable.

Ce qui décidera de son intérêt face à un PC Windows

Pour le lecteur français, les inconnues décisives restent la compatibilité des applications, le suivi logiciel, la connectique, le clavier, l’autonomie et le prix. Android sur une puce déjà utilisée dans des PC n’implique pas que les logiciels Windows seront exécutables. Il faudra vérifier ses outils de travail, ses périphériques et ses jeux sur la plateforme réellement annoncée.

Aucune de ces découvertes ne permet donc de recommander d’attendre une date précise pour remplacer un ordinateur. Elles établissent surtout que Samsung prépare un environnement One UI adapté à deux portables, avec une continuité Galaxy plus poussée que la seule synchronisation de notifications. Les modalités concrètes de vente et d’usage restent à annoncer.