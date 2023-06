Rumeurs suggérant qu’Apple prépare une puce M3 surpuissante pour la prochaine génération de MacBook Air.

Apple, connue pour ses innovations technologiques, serait en train de préparer de nouveaux Mac portables et fixes pour l’année 2023. La principale nouveauté réside dans l’intégration d’une puce M3 gravée en 3 nm, qui promet des performances nettement supérieures aux précédentes générations de puces M1 et M2.

Les informations proviennent du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour ses prédictions souvent justes concernant les projets d’Apple. Dans sa lettre d’information hebdomadaire, Gurman annonce l’arrivée imminente de la puce M3 dans différents modèles de Mac, notamment le nouvel iMac 24 pouces et potentiellement le MacBook Air 13 pouces. Il fait également mention d’un MacBook Air 15 pouces très attendu. Ces nouveautés pourraient donc inciter les utilisateurs à attendre quelques mois de plus avant d’acquérir un nouveau Mac.

Puissance et efficacité énergétique de la puce M3 en 3 nm

Selon les sources internes de Gurman, Apple serait actuellement en phase de tests de validation de sa nouvelle puce maison, le M3. Cette puce System on a Chip (SoC), qui intègre un processeur principal (CPU), un processeur graphique (GPU), divers circuits spécialisés et de la mémoire vive, succèderait aux populaires M1 et M2. L’innovation majeure réside dans sa gravure en 3 nm, offrant ainsi une amélioration significative par rapport à la technologie 5 nm utilisée auparavant. TSMC, le fournisseur taïwanais de circuits intégrés, a récemment ouvert ses lignes de production en 3 nm, et Apple, l’un de ses principaux clients, bénéficiera ainsi en priorité de cette avancée technologique.

Grâce à cette finesse de gravure, la puce M3 sera en mesure d’intégrer un plus grand nombre de transistors, ce qui se traduira par une augmentation de la puissance de calcul. De plus, la consommation électrique de la puce sera réduite, permettant ainsi une meilleure gestion de l’énergie et une optimisation de l’autonomie des appareils mobiles. Apple pourrait ainsi consolider son avance en termes de performances et de consommation d’énergie par rapport à ses concurrents tels qu’Intel, AMD et Nvidia.

Améliorations architecturales et perspectives d’avenir

Outre la finesse de gravure, Apple pourrait profiter du passage au 3 nm pour améliorer l’architecture de sa puce M3, à l’instar du passage du M1 au M2. L’architecture du SoC joue un rôle essentiel dans les performances globales. En optant pour l’architecture ARM pour ses ordinateurs, Apple a déjà prouvé sa capacité à surpasser les processeurs Intel de type x86 et x64. Selon les prédictions de Gurman, Apple envisage de proposer une nouvelle génération de puces M chaque année, à l’instar de la série A utilisée dans les iPhone. Ainsi, après le M1 en 2020-2021 et le M2 en 2022, un M3 pourrait faire son apparition sur les nouveaux Mac en 2023, suivi d’un M4 en 2024.

Nouveaux Mac équipés de la puce M3

Contrairement à Intel et AMD, Apple ne commercialise pas ses puces séparément, mais les intègre directement dans ses produits. Selon Gurman, le nouveau SoC M3 équiperait plusieurs nouveaux Mac commercialisés cette année. Il prédit notamment l’arrivée prochaine d’un nouvel iMac 24 pouces, qui bénéficierait de changements internes sans modification du design extérieur de la version actuelle lancée en avril 2021. Cette approche rappelle celle adoptée pour l’iPhone 14, qui a conservé le même design que l’iPhone 13 tout en bénéficiant de nombreuses améliorations internes. Il est également possible qu’Apple intègre des technologies plus récentes, telle que le Wi-Fi 6E, et augmente le nombre de ports sur ses nouveaux ordinateurs tout-en-un.

Apple prépare de nouveaux Mac avec l’intégration d’une puce M3 gravée en 3 nm pour l’année 2023. Cette nouvelle génération de puces promet des performances nettement supérieures aux précédentes et une efficacité énergétique améliorée. Grâce à sa collaboration avec TSMC, Apple pourra bénéficier en priorité de la gravure en 3 nm, consolidant ainsi son avance technologique. Avec ces avancées, les futurs Mac équipés de la puce M3 devraient offrir une expérience plus puissante et économe en énergie, confirmant ainsi la volonté d’Apple d’innover et de se démarquer sur le marché des ordinateurs.

