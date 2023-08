Realme 11x 5G dévoilé : Une caméra de 64 mégapixels et une impressionnante autonomie !

Realme a frappé fort lors d’un événement récent, révélant non seulement deux nouveautés époustouflantes pour le marché indien, mais aussi un autre trésor pour tous les fans de smartphones.

Une caméra phénoménale

Le point le plus marquant du Realme 11x 5G est sans aucun doute sa caméra principale de 64 mégapixels. Elle est conçue pour capturer des détails exceptionnels dans chaque image. Combinez cela avec un capteur de 1/2 pouce et une ouverture F/1.8 pour des performances impressionnantes, quelles que soient les conditions d’éclairage. Pour ajouter une touche créative à vos photos, le téléphone dispose également d’une caméra avec un capteur de profondeur de 2 mégapixels, pour des portraits époustouflants, nets et vifs.

Affichage et performance

Le design du Realme 11x 5G est complété par un écran LCD de 6.72 pouces en Full HD+. Avec une luminosité allant jusqu’à 650 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’expérience visuelle est à la fois réaliste et agréable. Sous le capot, on trouve le puissant processeur Dimensity 6100+ avec huit cœurs, garantissant une performance fluide, soutenu par une RAM allant jusqu’à 8 Go et un stockage interne de 128 Go.

Autonomie et design

Realme a doté ce modèle d’une batterie massive de 5000 mAh, supportant la technologie de charge rapide Super VOOC de 33W. Dites adieu à la peur de manquer de batterie ! Côté design, son épaisseur de seulement 7.89 mm est sublimée par un design de caméra circulaire, le rendant chic et tendance. Deux coloris sont disponibles : Purple Dawn (violet clair) et Midnight Black (noir brillant).

Système et sécurité

Le Realme 11x 5G fonctionne sous Android 13 avec l’interface Realme UI 4.0, offrant une expérience utilisateur fluide avec toutes les dernières fonctionnalités. La sécurité n’est pas en reste avec un scanner d’empreintes digitales intégré sur le côté pour un accès rapide et sécurisé.

Tarification

Concernant le prix, le Realme 11x 5G est proposé à un tarif de 180 € pour la version 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et de 195 € pour la version 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

En conclusion, le Realme 11x 5G est un téléphone qui offre une combinaison parfaite entre une caméra exceptionnelle, des performances puissantes, une grande batterie et un design élégant. Si vous cherchez un smartphone abordable qui répond à tous vos besoins, ne cherchez pas plus loin. D’ailleurs, il sera mis en vente le 30 août à midi, heure indienne, sur le site Realme.com, Flipkart et dans les magasins locaux en Inde.