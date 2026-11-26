Une RX 9060 XT a atteint 4 837 MHz sous azote liquide à Austin. Ce record de fréquence montre les limites du GPU, sans constituer une comparaison de performances en jeu.

Photo : Jack Huynh / AMD, via Instalki.

Une Radeon RX 9060 XT a atteint 4 837 MHz sous azote liquide. Jack Huynh, qui dirige les activités Computing and Graphics d’AMD, a partagé cet exploit réalisé avec l’overclockeur Bill « Sampson » Alverson à Austin. Le chiffre approche la barre des 5 GHz et dépasse les précédentes fréquences rapportées pour ce même GPU. C’est un record de fréquence annoncé, pas une victoire de la carte sur les modèles haut de gamme dans les jeux.

La session a été racontée par Instalki le 25 novembre, après une publication de Jack Huynh sur X le 24 novembre. L’intérêt vient aussi du modèle retenu : l’équipe ne s’est pas appuyée sur la plus grosse carte du catalogue Radeon pour repousser cette limite.

54,5 % au-dessus du boost annoncé par AMD

La fiche officielle de la RX 9060 XT 16 Go donne une fréquence boost allant jusqu’à 3 130 MHz et une fréquence en jeu de 2 530 MHz. Avec 4 837 MHz, la tentative dépasse le premier repère de 1 707 MHz, soit environ 54,5 %. Ce calcul compare deux fréquences, pas deux débits d’images.

La différence avec la fréquence en jeu est encore plus grande, mais les situations ne sont pas comparables : les valeurs de la fiche décrivent la carte dans son cadre d’utilisation normal, tandis que la tentative cherche à accrocher un maximum dans un environnement spécialisé. Le résultat ne devient donc pas un réglage recommandé pour un PC de salon.

La carte de référence conserve un ensemble bien défini : architecture RDNA 4, 32 unités de calcul, 2 048 processeurs de flux, 16 Go de GDDR6 et bus mémoire de 128 bits. Monter la fréquence du cœur ne change pas à lui seul le nombre d’unités présentes ou la capacité de la mémoire. Cela explique pourquoi une valeur en MHz ne suffit pas à classer des cartes graphiques différentes.

L’azote liquide change complètement les conditions de l’essai

Selon les relevés rapportés par Instalki, le GPU est descendu à −49 °C, avec une tension de 1,434 V. Ce sont des conditions d’overclocking extrême. Le refroidissement à l’azote liquide vise à repousser les limites rencontrées avec les systèmes classiques, au prix d’un montage et d’une surveillance spécifiques.

Le but de cette discipline est de franchir une limite technique, pas de faire fonctionner un jeu pendant toute une soirée avec le refroidissement livré dans la boîte. La capacité à afficher une fréquence très élevée pendant une tentative et celle à maintenir durablement une charge complète répondent à deux exercices différents.

Les chiffres de température ou de tension ne doivent donc pas être lus comme une recette à reproduire. Ils documentent un point de fonctionnement choisi par une équipe expérimentée pour un objectif particulier. Ils ne définissent ni un niveau sûr pour tous les exemplaires ni un gain garanti avec un autre refroidissement.

La capture du record n’est pas un benchmark de jeu

Le relevé disponible appelle une autre précision. TechSpot observe que la photo de GPU-Z montre 0 % de charge GPU et 62 W. Le média souligne ainsi que l’image ne démontre pas une utilisation lourde au moment de la capture. Une consommation ponctuelle aussi basse ne permet pas de conclure que la RX 9060 XT pourrait jouer à près de 5 GHz avec une efficacité exceptionnelle.

Le musée des records d’overclocking de SkatterBencher est cité comme répertoire de la tentative. Dans sa présentation des règles de classement des GPU, SkatterBencher explique que la fréquence doit être mesurée lorsque la puce est active, sans exiger nécessairement une longue durée ou une charge particulièrement lourde. Ces critères restent distincts de ceux d’un test prolongé dans un jeu.

Il manque donc un résultat commun — même scène, mêmes réglages, même durée — pour comparer cette tentative à une GeForce. Aucune moyenne de FPS ne ressort des seules valeurs de GPU-Z. Un record de fréquence reste impressionnant sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer un classement gaming qu’il ne mesure pas.

La RX 9060 XT gagne encore 48 MHz dans sa course aux 5 GHz

Les précédents résultats rapportés donnent une échelle à cette progression : 4 769 MHz en février 2026, puis 4 789 MHz en juin. La nouvelle tentative ajoute 48 MHz au dernier jalon. L’écart est modeste en pourcentage — environ 1 % — mais il s’inscrit dans une recherche de limite, où chaque palier devient plus difficile à dépasser.

À 4 837 MHz, il reste 163 MHz pour atteindre 5 GHz, soit environ 3,4 % supplémentaires par rapport au résultat annoncé. Cette proximité arithmétique ne dit pas si la prochaine tentative y parviendra : le comportement du silicium à ces fréquences ne progresse pas nécessairement de manière régulière.

Pour un joueur, ce résultat renseigne surtout sur le potentiel de la puce dans une discipline extrême. Pour choisir une carte, les données utiles restent les performances dans ses jeux, la mémoire nécessaire, le bruit et la consommation dans des conditions normales. Le nombre spectaculaire est ici une fréquence de record ; ce n’est pas la nouvelle fréquence en jeu de toutes les RX 9060 XT.