Qobuz arrive sur les Apple TV compatibles : bibliothèque, paroles, contrôle depuis le téléphone et limite audio à connaître selon le modèle.

Qobuz arrive sur Apple TV : votre modèle peut limiter la qualité du son

Votre Apple TV peut désormais servir de lecteur Qobuz au salon. La plateforme française a annoncé son application le 18 novembre : les abonnés retrouvent leur musique directement sur le boîtier, avec le téléphone comme télécommande possible. Un détail mérite pourtant d’être vérifié avant de chercher la qualité maximale : tous les modèles ne sont pas présentés avec les mêmes possibilités audio.

Le plafond annoncé dépend aussi de votre Apple TV

Dans son communiqué français de lancement, Qobuz annonce une application disponible dans ses pays d’activité, sur Apple TV à partir de la quatrième génération, avec tvOS 26 ou plus récent. La France entre donc dans le périmètre annoncé.

La société indique une prise en charge allant jusqu’à 24 bits/192 kHz, mais fixe une limite de 48 kHz pour l’Apple TV 4K de deuxième génération. Il s’agit des indications de Qobuz, pas d’une mesure de sortie réalisée par Menow. Le maximum annoncé pour l’application ne prouve pas à lui seul ce que recevra votre installation.

Cette distinction évite une confusion : voir une mention haute résolution sur un album et obtenir ce même signal au bout de la chaîne sont deux vérifications différentes. Si le but est simplement d’écouter votre bibliothèque au salon, le plafond de fréquence ne signifie pas que l’application est inutilisable.

Bibliothèque, paroles et choix d’albums arrivent sur le téléviseur

Qobuz rassemble les favoris et playlists de l’abonné, ses sélections éditoriales et les nouveautés, avec synchronisation de la bibliothèque. Les paroles défilantes et leur traduction accompagnent l’écoute. Avec Qobuz Connect, smartphone ou tablette peuvent piloter la lecture tandis que l’Apple TV diffuse la musique.

Pour un album que vous aimez déjà, l’intérêt pratique est immédiat : le retrouver sans reconstruire une liste réservée au téléviseur. Pour découvrir de la musique, un grand écran laisse aussi davantage de place aux informations de l’album. Il reste nécessaire d’utiliser un compte donnant accès au service ; l’installation d’une application ne constitue pas un abonnement musical offert.

La procédure Apple de téléchargement des apps donne le parcours depuis l’App Store :

Ouvrez l’App Store sur l’Apple TV et recherchez Qobuz. Ouvrez sa fiche et vérifiez l’éditeur, la compatibilité et les conditions affichées. Sélectionnez « Obtenir » pour télécharger une application proposée gratuitement, ou « Ouvrir » si elle est déjà installée. Lancez l’application et suivez les indications de connexion à votre compte. Ne souscrivez pas un second abonnement si vous disposez déjà d’un accès adapté.

Apple rappelle qu’une Apple TV de troisième génération ne possède pas l’App Store permettant d’installer de nouvelles apps. Vérifier le modèle est donc plus utile que chercher un bouton absent. L’application Apple TV installée sur une smart TV ne transforme pas non plus celle-ci en boîtier Apple TV : ce sont deux produits distincts.

Commencez par un album connu, avant de modifier vos réglages audio

Pour découvrir le service sur ce nouvel écran, choisissez un morceau que vous connaissez, gardez un volume confortable et vérifiez d’abord que la lecture sort sur les enceintes prévues. Vous pourrez ensuite comparer la fiche du morceau aux informations réellement affichées par votre équipement audio, s’il en propose. Évitez de changer simultanément plusieurs réglages : il deviendrait difficile d’identifier ce qui modifie l’écoute.

Si votre gêne concerne plutôt des voix trop faibles pendant les films, c’est un autre usage : les réglages de dialogues de l’Apple TV répondent à ce problème précis. Le lancement de Qobuz apporte ici une nouvelle application musicale, sans garantir à lui seul une amélioration audible de chaque installation.