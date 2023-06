Préparez-vous à l’arrivée d’un iMac avec un grand écran : les bonnes et mauvaises nouvelles

Il semblerait qu’un iMac doté d’un grand écran, de plus de 30 pouces, soit en préparation. Malgré la présence de l’iMac Studio dans la gamme d’Apple, associé à l’écran Studio Display, la firme à la pomme n’a pas l’intention d’abandonner son format de PC tout-en-un. Ce scoop nous est révélé par Mark Gurman dans sa newsletter “Power On”.

Would you be interested in a new iMac Pro?

A larger 30” iMac is in early development!

Les informations de Gurman indiquent qu’Apple travaillerait sur une version actualisée des nouveaux iMac de 24″ équipés de puces M3, en sautant ainsi la version M2 des puces Apple Silicon pour les iMac. Le lancement de ces nouveaux modèles de Macs avec la puce M3 est prévu pour la fin de l’année 2023 ou début 2024.

Il y aurait également des projets de lancement d’un tout nouveau modèle d’iMac avec un écran de plus de 30 pouces, qui pourrait potentiellement servir de successeur à l’iMac Pro. Cependant, il y a un hic : Gurman a admis que ce nouvel iMac “Pro” en est encore à ses premiers stades de développement.

Apple is working on a new Apple Watch Ultra, set to launch later this year!

Would you buy one?

Source: @markgurman pic.twitter.com/QPRCsRsL7E

— Apple Hub (@theapplehub) June 25, 2023