Poussée technologique : le Samsung Galaxy S24 surpassera l’iPhone 15 avec un écran innovant !

Êtes-vous passionné par les avancées technologiques des smartphones ? Si oui, nous avons une nouvelle incroyable pour vous : le Samsung Galaxy S24 promet un écran OLED de nouvelle génération surpassant celui du futur iPhone 15 Pro. Plongez avec nous dans cette découverte alléchante !

Des fuites prometteuses pour le Samsung Galaxy S24

La sortie du Samsung Galaxy S24 est prévue pour février prochain, et plus la date approche, plus les détails sur cette bête technologique affluent. On parle déjà d’une batterie plus performante pour l’ensemble de la série, avec le S24 Ultra offrant une charge rapide supérieure à 45 W. Mais ce n’est pas tout : l’écran et la mémoire se distinguent particulièrement.

Un écran OLED révolutionnaire

Selon les dernières rumeurs venues de Corée du Sud, les prochains smartphones Samsung Galaxy S24 seront dotés d’écrans de 13e génération OLED, baptisés M13, issus de la production de Samsung Display. À titre de rappel, les smartphones actuels de la marque, tels que le Galaxy Z Flip 5 et le Z Fold 5, utilisent des écrans de 12e génération OLED M12.

La nouvelle génération M13, selon des sources non officielles, serait plus avancée que sa prédécesseure. Ces écrans seraient plus fins, plus économiques en énergie et offriraient une meilleure qualité d’affichage. Un bonus ? Ces panneaux promettent d’être plus lumineux. Alors que l’iPhone 15, prévu pour cette automne, devrait utiliser des écrans OLED Samsung Electronics de 12e génération, le Galaxy S24 semble être en avance, et les utilisateurs d’iPhone devraient attendre la série iPhone 16 pour voir l’OLED M13.

Capacités mémoire améliorées

Outre son écran impressionnant, le Galaxy S24 s’apprête à offrir plus de RAM. Une source coréenne affirme que les modèles standard du Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra offriront non pas 8, mais 12 Go de RAM, couplés à 256 Go de mémoire interne. De plus, une variante du S24 Ultra serait disponible avec 16 Go de RAM et 1 To d’espace de stockage.

Enfin, en Europe, la série sera propulsée par les processeurs maison Samsung Exynos 2400, probablement équipés d’un GPU développé en partenariat avec AMD, tout comme c’était le cas avec l’Exynos 2200 du Galaxy S22.

La bataille technologique entre Samsung et Apple promet d’être passionnante. Restez à l’affût !