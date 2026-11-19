Sous Wear OS 4 ou une version ultérieure, une Pixel Watch peut être transférée vers un autre téléphone. Les étapes, le cas de l’eSIM et les limites à connaître.

Pixel Watch : changez de téléphone sans effacer votre montre, voici la méthode

Changer de smartphone n’impose pas toujours d’effacer sa Pixel Watch. Google prévoit un transfert vers un nouveau téléphone à partir de Wear OS 4, pour conserver les données et réglages de la montre. Il faut utiliser cette procédure avant de traiter la montre comme un appareil à réinitialiser.

La première question est simple : gardez-vous la même montre, ou remplacez-vous aussi la Pixel Watch ? Dans le premier cas, vous transférez une association. Dans le second, vous restaurez une sauvegarde sur un autre appareil. Les deux manipulations ne se confondent pas.

Choisissez la bonne procédure avant de commencer

Votre situation La démarche adaptée Point de vigilance Même Pixel Watch, nouveau téléphone Transférer la montre Wear OS 4 requis au minimum Nouvelle Pixel Watch Restaurer une sauvegarde pendant sa configuration Préparer la sauvegarde avant le changement Montre cédée à une autre personne Sauvegarder, puis supprimer données et eSIM Ne pas transmettre son association personnelle

Avant de toucher aux réglages, gardez l’ancien téléphone disponible, installez l’application Google Pixel Watch sur le nouveau et préparez l’accès à votre compte Google. Vérifiez aussi la version de Wear OS dans les informations système de la montre. Ces précautions évitent de découvrir un identifiant manquant au milieu de l’association.

Étape 1 : lancez le transfert de votre Pixel Watch

Les intitulés suivants sont ceux de la procédure française publiée par Google.

Depuis la montre : balayez vers le bas, ouvrez Paramètres → Système → Transférer la montre. Ou depuis l’ancien téléphone : dans Google Pixel Watch, ouvrez Système → Transférer la montre → Commencer le transfert → OK.

Il s’agit de deux points d’entrée vers le transfert. Il n’est pas nécessaire de chercher une fonction de suppression des données pour accomplir ce changement de téléphone.

Étape 2 : terminez l’association sur le nouveau téléphone

Ouvrez Google Pixel Watch sur le nouveau smartphone et suivez l’ajout d’une montre. Confirmez le code d’association affiché sur les deux appareils. Connectez-vous au compte Google si la procédure le demande. Validez la fin du transfert avec OK.

Google précise que l’ancienne association reste en place jusqu’à la réussite du transfert. Évitez donc d’effacer préventivement l’ancien smartphone : attendez d’avoir contrôlé la nouvelle liaison. Une fois terminé, ouvrez l’application sur le nouveau téléphone et vérifiez que votre montre y est reconnue.

Étape 3 : contrôlez l’eSIM et le retour de vos réglages

Pour une montre LTE avec eSIM activée, le système vérifie le numéro du nouveau téléphone. S’il reste identique, l’association au numéro est conservée ; s’il change, une nouvelle association est demandée. Ce mécanisme ne signifie pas qu’un forfait devient automatiquement compatible avec n’importe quel opérateur.

La synchronisation des cadrans peut également prendre un moment. Avant de recommencer toute la procédure parce qu’un élément ne semble pas immédiatement revenu, vérifiez d’abord que le transfert est bien terminé. Faites ensuite un contrôle pratique : réception d’une notification, fonctionnement des applications habituelles et, pour la version LTE, état de la connexion mobile.

La sauvegarde reste importante si vous changez aussi de montre

Si vous remplacez la Pixel Watch, Google recommande de préparer une sauvegarde avant de céder l’ancien appareil. Placez-le sur son chargeur, connecté au Wi-Fi, puis ouvrez dans l’application Google → Sauvegarde → Activer. La sauvegarde peut prendre plusieurs jours : ne repoussez pas cette vérification au moment de l’envoi ou de la reprise.

La restauration se choisit pendant la configuration de la nouvelle montre. Ce n’est pas le transfert direct décrit plus haut. De même, si vous donnez l’ancienne montre, il faut ensuite supprimer ses données personnelles et son eSIM. Effacer l’eSIM ne doit pas être confondu avec la résiliation du forfait correspondant.

Quand le transfert sans effacement ne suffit pas

La promesse a une limite : certains scénarios de réassociation peuvent encore nécessiter une réinitialisation. Google cite notamment le retour vers un téléphone précédemment associé après sa remise à zéro. Si un message de connexion impossible apparaît dans ce contexte, conservez la sauvegarde avant de suivre la procédure de dépannage.

Ne réinitialisez donc pas par réflexe au premier écran inattendu. Identifiez d’abord si vous transférez une montre fonctionnelle vers un nouveau smartphone ou si vous essayez de réparer une ancienne association. C’est cette distinction qui permet de choisir la bonne méthode et d’éviter un effacement inutile.