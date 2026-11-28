La LTE permet de rester joignable sans emporter son téléphone, à condition d’activer une option compatible. Voici les usages utiles et le coût à prévoir en France.

Pixel Watch 5 Wi-Fi ou LTE : que peut-on faire sans son téléphone ?

Vous voulez courir ou sortir faire une course sans emporter votre téléphone ? La Pixel Watch 5 LTE peut rester connectée au réseau mobile avec une option opérateur compatible. La version Wi-Fi conserve son intérêt si vous gardez généralement votre téléphone à proximité. La différence se joue sur ces sorties sans smartphone, et sur leur coût.

La LTE ajoute une connexion, pas une autre catégorie de montre

Les deux versions existent en 41 et 45 mm. Le Google Store français affiche, au relevé du 28 novembre 2026, 419 € pour la 41 mm Bluetooth/Wi-Fi et 519 € pour la 41 mm LTE. À taille égale, l’écart affiché est donc de 100 €, avant éventuelle promotion.

La LTE n’impose pas d’activer immédiatement un abonnement : Google indique que sa connectivité mobile est déverrouillée à l’achat. Vous pouvez utiliser la montre avec le téléphone, puis activer une offre compatible lorsque le besoin se présente. À l’inverse, un abonnement ne peut pas ajouter le modem cellulaire absent de la version Wi-Fi.

Il faut dans les deux cas un smartphone Android compatible : Google exige Android 12 ou ultérieur pour la Pixel Watch 5. Elle ne s’associe pas à un iPhone.

Trois sorties qui permettent de choisir

Votre usage Ce que change la LTE Courir sans être dérangé La connexion mobile n’est pas nécessaire pour chaque fonction sportive. L’intérêt de la LTE est de rester joignable et d’accéder aux services en ligne pendant la sortie. Faire une course sans téléphone Avec le forfait activé et du réseau, vous pouvez passer un appel ou utiliser une application connectée depuis la montre. Recevoir appels et messages loin du smartphone La LTE répond à ce besoin, avec une restriction importante pour les SMS : le téléphone associé doit rester en ligne.

Google précise dans son aide consacrée aux appels et SMS que les appels de la version LTE ne nécessitent pas un téléphone à proximité. Les SMS sont, eux, synchronisés avec le téléphone associé : partir sans lui ne signifie donc pas pouvoir l’éteindre sans conséquence.

Pour la version Wi-Fi, ne déduisez pas du seul nom qu’un réseau sans fil remplace toujours le smartphone. Le même document exige un téléphone à proximité pour ses appels et messages. Les fonctions de chaque application et ses possibilités hors connexion restent à regarder séparément.

En France, vérifiez l’opérateur avant de payer le supplément

Le tableau de compatibilité de Google liste Orange et SFR pour la Pixel Watch 5 en France. La montre et le téléphone doivent utiliser le même réseau opérateur pour profiter de l’ensemble des services mobiles annoncés.

L’option eSIM Watch d’Orange est affichée à 5 € par mois, avec 10 € d’activation. La page consultée annonce les trois premiers mois et les frais d’activation offerts pour une première souscription. Elle impose notamment une offre Orange ou Sosh éligible et des appels voix 4G et Wi-Fi compatibles.

SFR affiche également 5 € par mois et 10 € de mise en service pour son option Montre Connectée. Son aide n’énumère cependant que les Pixel Watch 2, 3 et 4, alors que Google mentionne la Watch 5 : faites confirmer l’éligibilité de votre modèle et de votre forfait avant de souscrire. Le tableau de Google ne remplace pas la validation de la ligne par l’opérateur.

Au tarif courant de 5 € mensuels, une année représente 60 € d’option, hors activation et promotion. Ajoutés aux 100 € de différence entre les deux montres de 41 mm relevés sur le Store, ces frais rendent la fréquence d’utilisation décisive.

La vérification à faire avant la première sortie

Après l’association, ouvrez l’application Pixel Watch sur le téléphone, puis Connectivité → Réseau mobile, et suivez la procédure de l’opérateur. Google détaille cette activation du forfait mobile. Le numéro est partagé avec le téléphone après configuration.

Essayez un appel avec le smartphone hors de portée Bluetooth, tout en le laissant connecté à Internet si vous vérifiez aussi les SMS. Si vous emportez presque toujours votre téléphone, la version Wi-Fi évite le supplément et l’option mensuelle. Si vous le laissez régulièrement à la maison tout en voulant rester joignable, la LTE répond à un besoin concret.