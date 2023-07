Opportunité exceptionnelle : Économisez 50€ sur le Samsung Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 – Dernière semaine pour en profiter !

Faites preuve de rapidité et bénéficiez d’une réduction de 50€ sur les futurs produits Samsung ! Il vous reste moins d’une semaine pour vous inscrire avant l’événement et bénéficier de cette offre. Si vous ne vous êtes jamais inscrit chez Samsung, pas de panique, le processus est simple et rapide. Ne manquez pas cette occasion inédite !

Un événement à ne pas manquer : Samsung Galaxy Unpacked

Nous sommes à une semaine de l’événement Samsung Galaxy Unpacked, ce qui signifie que vous n’avez que quelques jours pour vous inscrire et profiter de la promotion de réduction de 50€ que la compagnie offre. Dans le passé, Samsung n’a permis d’appliquer ce crédit qu’à ses accessoires, mais cette année, l’entreprise étend ce crédit et permet qu’il soit appliqué à l’achat d’un appareil, ce qui est assez excitant.

Réductions sur une large gamme de produits

Cela signifie que vous serez en mesure d’obtenir une belle réduction de 50€ sur le Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Watch 6, Tab S9, et tout autre produit qui sera annoncé lors de l’événement. Mais comme indiqué précédemment, vous devez vous inscrire maintenant, car une fois le 25 juillet passé et les précommandes commencées, les réservations seront closes et vous ne pourrez plus économiser 50€.

Comment profiter de l’offre ?

Une fois votre inscription effectuée, Samsung enverra un e-mail confirmant votre inscription. Maintenant, il vous suffit d’attendre le jour de l’événement, et lorsque les précommandes seront ouvertes, Samsung enverra un autre e-mail, vous donnant un accès spécial à une économie de 50€ sur un appareil. Ce qui est formidable dans ce processus, c’est que si aucun des produits annoncés ne vous intéresse, vous n’avez pas besoin d’acheter quoi que ce soit – il n’y a pas d’engagement. C’est tout bénéfice et sans risque.

Ne manquez pas cette opportunité

Dans ce cas, vous pouvez simplement laisser passer les 50€ d’économies, et rien ne change. Mais si un produit vous intéresse, il faut vous inscrire avant l’événement, afin de pouvoir économiser. Alors assurez-vous de vous inscrire pendant que vous le pouvez, car dans quelques jours, le système de réservation sera fermé. Aussi, assurez-vous de rester à l’écoute de l’événement Galaxy Unpacked, où les nouveaux appareils seront révélés, qui aura lieu le 26 juillet.

Préparez-vous à bénéficier de cette offre en vous inscrivant dès maintenant sur le site de Samsung.