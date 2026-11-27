ColorOS 17 ajoute le déverrouillage d’un PC pendant une session O+ Connect. La fonction demande une configuration, pas simplement un téléphone à proximité.

Les OnePlus 15 et 15R sous ColorOS 17 reçoivent une option pour déverrouiller automatiquement un PC pendant une connexion à distance. Les journaux officiels du OnePlus 15 et du 15R la décrivent depuis le 25 novembre. Le premier confirme une distribution européenne de la version CPH2747_17.0.1.203(EX01). Le second affiche GLO mais mentionne l’Inde dans son introduction : il ne prouve pas un déploiement européen du 15R. Android Authority la décrit le 27 novembre à partir des journaux de OnePlus. Le périmètre rapporté est cette version du système : ce n’est pas une promesse d’accès immédiat sur tous les appareils français.

Le mot de passe enregistré sert pendant la session

O+ Connect utilise le mot de passe du PC déjà enregistré. L’option s’active dans le menu flottant d’une connexion à distance, après avoir choisi le déverrouillage du PC. Approcher simplement le téléphone de l’ordinateur ne suffit pas : le fonctionnement concerne une session configurée.

La mise à jour permet aussi de connecter simultanément un téléphone et une tablette au même PC. Elle ajoute un réglage de confidentialité qui ramène à l’écran d’accueil lorsqu’on quitte une application cachée.

Le journal du OnePlus 15 mentionne également l’annonce vocale de l’appelant, absente du résumé du 15R. Il faut donc lire la note de son modèle plutôt que supposer que tous les ajouts sont communs. Les deux modèles reçoivent le correctif de sécurité de novembre 2026, avec une distribution par lots.

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