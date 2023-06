Obtenez une économie impressionnante de plus de 600 euros sur l’iPhone 14 Pro Max, c’est une chance à ne pas laisser échapper !

Grâce à Rakuten, obtenir l’iPhone à ce tarif est réellement surprenant. Voyons en détail ses caractéristiques.



L’iPhone 14 Pro Max dépasse techniquement la plupart des autres smartphones disponibles actuellement. Mais ce qui le différencie vraiment est l’utilisation par Apple de ses avancées technologiques pour assurer un service inégalé à ses clients. Qu’il s’agisse de passer des appels d’urgence en situation critique, d’exploiter la téléphonie par satellite dans les régions dépourvues de réseau, ou de la fonction Dynamic Island pour une gestion améliorée des notifications, toutes ces caractéristiques font de l’iPhone 14 Pro Max le choix préféré du moment.

Il est communément admis que l’iPhone 14 Pro Max est un produit de luxe vu son prix de vente initial chez Apple. Cependant, plusieurs mois après son lancement, plusieurs revendeurs en ligne, dont Rakuten, proposent désormais ce smartphone à un prix plus accessible. Ne pensez plus au prix initial de 1799 euros, car il est maintenant proposé à seulement 1169 euros, soit une réduction de 35%. De plus, Rakuten vous rembourse 58,50 euros que vous pouvez dépenser lors de vos prochains achats. Cette offre est donc particulièrement avantageuse, fournissant toujours la même qualité technologique du smartphone, mais à un coût bien plus abordable.

Rakuten et ses marchands offrent divers bénéfices, y compris la possibilité de paiements échelonnés et une livraison gratuite en seulement deux semaines. Cette version internationale de l’iPhone est parfaitement compatible avec le réseau français et est entièrement en français. La seule différence que vous noterez est le prix beaucoup plus compétitif. Les évaluations du produit et du vendeur vous aideront à faire votre choix en toute sérénité.

