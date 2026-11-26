Nothing dévoile les Ear (note), dont le boîtier enregistrera aussi les échanges. Présentation le 8 décembre ; le français et les tarifs restent à préciser.

Nothing Ear (note) : le boîtier de ces écouteurs veut aussi enregistrer vos réunions

Nothing prépare des écouteurs dont le boîtier servira aussi d’enregistreur. Les Ear (note) seront présentés le 8 décembre. La marque veut ainsi conserver la trace d’une conversation même lorsque les écouteurs restent rangés.

Le teaser officiel publié par Nothing le 25 novembre dévoile un boîtier métallique avec des commandes physiques et un port USB-C. Les écouteurs gardent une tige transparente, caractéristique du dessin industriel de Nothing.

Le boîtier prend le relais pour une réunion

Pour un appel, les écouteurs prennent en charge l’enregistrement annoncé. Pour une discussion autour d’une table, le boîtier peut servir d’appareil de capture. L’utilisateur ne serait donc pas obligé de garder les écouteurs dans ses oreilles pour enregistrer un échange en face à face.

L’application compagnon doit ensuite proposer transcription et résumé. Ces outils répondent à des besoins différents : retrouver un passage dans un texte, parcourir les points importants, puis réécouter l’audio lorsque la formulation exacte compte. Une date, un montant ou une consigne méritent notamment de revenir aux mots prononcés plutôt que de dépendre seulement d’une synthèse automatique.

Vidéo : Nothing.

Le français sera une question décisive

La prise de notes automatique ne sera utile à une réunion française que si la langue est correctement prise en charge. Les informations consultées ne confirment pas encore les conditions de transcription en français, l’existence éventuelle d’un abonnement ni le traitement local ou distant des enregistrements. Ces détails détermineront autant l’intérêt quotidien du produit que ses boutons physiques.

Pour comparer ce type d’appareil, il faudra pouvoir regarder un exemple de transcription dans sa langue, vérifier comment récupérer ses fichiers et connaître le coût complet des fonctions utilisées. La présence d’une fonction de résumé ne permet pas à elle seule de juger sa fiabilité sur plusieurs interlocuteurs.

Nothing promet aussi sa meilleure restitution sonore sur des écouteurs intra-auriculaires. Cette formule commerciale n’est pas un résultat de test. Le teaser montre une conception et des usages visés ; il ne mesure ni le rendu musical ni l’efficacité des microphones dans une salle bruyante.

Le prix et une commercialisation française restent à établir. Le 8 décembre désigne donc le rendez-vous de présentation, sans être une date de livraison en France confirmée.