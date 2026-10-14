Nintendo Switch : trois jeux Game Boy Advance arrivent par surprise, dont un jamais sorti en Europe depuis 24 ans

Nintendo vient d’enrichir son catalogue de jeux rétro avec trois nouvelles aventures issues de la Game Boy Advance. Depuis le 14 octobre 2026, les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent retrouver Metal Slug Advance, Monster Rancher Advance et surtout Kururin Paradise, un jeu sorti en 2002 qui n’avait jamais bénéficié d’une commercialisation officielle en Europe. Une surprise intéressante pour les amateurs de rétrogaming, accessible sur Nintendo Switch comme sur Switch 2.

Trois jeux Game Boy Advance rejoignent Nintendo Switch Online

Nintendo continue de faire vivre son catalogue historique en proposant régulièrement de nouveaux titres dans son service Nintendo Classics.

Cette fois, le constructeur s’intéresse à la Game Boy Advance, l’ancienne console portable commercialisée au début des années 2000.

Dans une annonce officielle publiée au Japon le 14 octobre 2026, Nintendo confirme l’ajout immédiat de trois jeux :

Metal Slug Advance , un jeu d’action sorti en 2004.

, un jeu d’action sorti en 2004. Monster Rancher Advance , un jeu d’élevage et de combat de créatures lancé en 2001.

, un jeu d’élevage et de combat de créatures lancé en 2001. Kururin Paradise, un jeu d’adresse et de réflexion initialement commercialisé au Japon en 2002.

Ces titres sont proposés dans l’application Game Boy Advance – Nintendo Classics, disponible pour les abonnés éligibles.

Cette nouvelle sélection est intéressante parce qu’elle ne se contente pas d’ajouter trois licences connues. Elle permet aussi de découvrir officiellement en Occident un jeu longtemps resté inaccessible en dehors du marché japonais.

Kururin Paradise arrive enfin en Europe, 24 ans après sa sortie

C’est probablement la véritable surprise de cette mise à jour.

Sorti au Japon en 2002, Kururin Paradise n’avait jamais bénéficié d’une commercialisation officielle sur le marché européen.

Le jeu constitue la suite de Kuru Kuru Kururin, un titre qui avait accompagné les débuts de la Game Boy Advance et qui avait notamment séduit les amateurs de jeux d’adresse.

Son fonctionnement repose sur une idée simple, mais particulièrement exigeante : diriger un appareil allongé qui tourne constamment sur lui-même à travers des passages étroits.

Le joueur doit anticiper les mouvements de cette structure pour éviter les murs et les obstacles.

Plus les niveaux avancent, plus les trajectoires deviennent complexes. Il faut alors tenir compte de la rotation, du positionnement et du temps nécessaire pour traverser certaines zones.

Kururin Paradise reprend cette formule en introduisant de nouveaux environnements, des mécanismes supplémentaires et plusieurs variations autour du principe initial.

Son arrivée dans Nintendo Classics offre ainsi l’occasion de découvrir une curiosité de l’histoire de Nintendo, longtemps réservée aux collectionneurs ou aux joueurs qui importaient leurs jeux depuis le Japon.

Metal Slug Advance : le célèbre jeu d’action revient sur console portable

Autre ajout marquant : Metal Slug Advance, développé pour la Game Boy Advance et commercialisé en 2004.

La licence Metal Slug est connue pour ses combats en défilement horizontal, son animation détaillée et ses affrontements contre de nombreux ennemis.

Dans cette adaptation portable, le joueur incarne Walter ou Tyra, deux recrues envoyées participer à une mission d’entraînement particulièrement dangereuse.

L’aventure conserve les principaux ingrédients de la série : armes variées, véhicules, explosions et ennemis qui arrivent en nombre.

Mais cette version comporte également des particularités liées à son format portable.

Le jeu introduit notamment un système de cartes à collectionner, permettant de débloquer différents éléments et d’enrichir la progression.

C’est une différence notable avec les épisodes d’arcade classiques, davantage centrés sur les parties rapides et la recherche du meilleur score.

Pour les amateurs de jeux d’action rétro, Metal Slug Advance représente donc bien plus qu’une simple adaptation réduite de la licence.

Monster Rancher Advance propose une autre manière de collectionner des créatures

Le troisième jeu de cette sélection adopte une approche complètement différente.

Avec Monster Rancher Advance, les joueurs doivent élever des créatures, améliorer leurs capacités et participer à des compétitions.

Le titre, sorti initialement en 2001, appartient à une franchise qui avait déjà rencontré un certain succès sur les consoles PlayStation.

Sa particularité repose sur la création des monstres.

Dans cette version Game Boy Advance, les créatures peuvent être générées à partir de mots saisis dans le jeu.

Ce système apporte une dimension expérimentale : essayer différentes combinaisons permet de découvrir de nouveaux monstres et de varier les possibilités.

Une fois la créature obtenue, le joueur doit organiser son entraînement, développer ses aptitudes et préparer les affrontements.

Monster Rancher Advance privilégie donc la progression et la gestion plutôt que l’action immédiate.

Son arrivée aux côtés de Metal Slug Advance et Kururin Paradise permet à Nintendo de proposer trois expériences très différentes dans une seule mise à jour.

Il n’est pas nécessaire d’acheter individuellement ces anciens titres pour y accéder.

Ils font partie du catalogue Game Boy Advance – Nintendo Classics, accessible dans le cadre de Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Pour en profiter :

Vérifiez que vous possédez un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel actif. Ouvrez le Nintendo eShop sur votre Switch ou Switch 2. Recherchez l’application Game Boy Advance – Nintendo Classics. Téléchargez-la si elle n’est pas déjà installée. Ouvrez l’application et vérifiez que les trois nouveaux titres sont présents.

Si l’application était déjà installée, une mise à jour peut être nécessaire pour afficher les derniers jeux ajoutés.

Nintendo précise sur son site officiel consacré au Pack additionnel que ce niveau d’abonnement donne accès à plusieurs catalogues rétro, dont celui de la Game Boy Advance.

L’abonnement Nintendo Switch Online standard ne suffit donc pas. Il faut disposer de la formule supérieure.

Faut-il une Nintendo Switch 2 pour profiter de ces nouveautés ?

Non, et c’est un détail important.

Les trois jeux sont accessibles sur la Nintendo Switch originale et sur la Nintendo Switch 2, à condition de disposer de l’abonnement requis.

Il n’est donc pas nécessaire de passer à la nouvelle console simplement pour découvrir Metal Slug Advance ou Kururin Paradise.

Ces jeux reposent sur l’émulation des titres Game Boy Advance et non sur des versions spécifiquement développées pour les performances de la Switch 2.

Leur intérêt réside surtout dans la possibilité de retrouver ces expériences sur un matériel moderne, sans avoir à rechercher une console portable et des cartouches d’époque.

Pourquoi Nintendo continue de miser sur ses anciens jeux

L’ajout de ces trois titres rappelle que Nintendo Switch Online ne se limite pas au jeu multijoueur et aux sauvegardes dans le cloud.

Le catalogue Nintendo Classics constitue désormais l’un des arguments du service, avec des jeux provenant de plusieurs générations de consoles.

Pour les abonnés, ces ajouts réguliers permettent de découvrir des titres parfois difficiles à obtenir aujourd’hui.

Pour Nintendo, ils contribuent également à entretenir l’intérêt de son abonnement sans nécessairement lancer de nouveaux remakes commerciaux.

La présence de Kururin Paradise est particulièrement révélatrice de cette stratégie. Le constructeur ne propose pas uniquement ses licences les plus célèbres, mais aussi des productions plus confidentielles.

À une époque où les anciennes cartouches peuvent devenir coûteuses sur le marché de l’occasion, l’accès officiel à ces jeux représente une solution pratique pour découvrir une partie de l’histoire du jeu vidéo.

Avec Metal Slug Advance, Monster Rancher Advance et Kururin Paradise, les joueurs disposent désormais de trois nouvelles raisons de retourner explorer le catalogue Game Boy Advance de Nintendo Switch Online.