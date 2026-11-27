GwnLaurens a ramené la Nintendo DSi XL à 75 pièces LEGO, sans abandonner les deux écrans ni la petite carte de jeu qui se glisse dans la console. Sa création est proposée sur LEGO Ideas : il s’agit d’un modèle de fan destiné à l’exposition, pas d’une nouvelle console jouable ou d’un set Nintendo déjà annoncé.

La silhouette du clapet suffit à réveiller les souvenirs

Le projet Nintendo DSi XL de GwnLaurens joue sur les éléments les plus reconnaissables de la portable. Le capot bleu s’ouvre sur un écran supérieur, tandis que le second prend place au milieu de la partie basse. La croix directionnelle et les boutons occupent leurs emplacements familiers de part et d’autre.

La construction ne cherche pas à reproduire chaque détail électronique. Elle retient ce qui permet de reconnaître immédiatement une console à deux écrans : sa forme repliable, l’organisation de sa façade intérieure et les petits accessoires qui accompagnaient les parties. Le stylet bleu se range sur le côté ; à l’arrière, la petite carte grise peut être insérée dans le modèle. Le boîtier présente aussi un petit rond noir pour évoquer la caméra. La fiche du créateur annonce 20,4 × 10,6 × 3,4 tenons : ce sont des dimensions exprimées en unités LEGO, pas en centimètres.

Avec si peu de pièces, l’intérêt tient surtout à cette économie de moyens. Le constructeur doit faire passer l’identité d’un appareil dans quelques volumes et couleurs. Ce choix donne un objet compact à exposer, sans signifier qu’il en reproduit les fonctions tactiles ou l’affichage.

Un hommage personnel, pas une commande de Nintendo

Dans les propos du créateur rapportés par Retro Dodo le 25 novembre, le choix de la DSi XL vient de l’enfance : GwnLaurens a grandi avec cette console et voulait retrouver le sentiment de familiarité associé à son dessin. Cette motivation explique aussi pourquoi le projet ne se contente pas d’une console portable générique.

Le média relevait plus de 300 soutiens au cours de la première journée. Sur la page du projet, publié le 24 novembre, le compteur affichait 490 soutiens lors de notre consultation du 26 novembre à 21 h 57. Il restait alors 422 jours pour atteindre le prochain palier de 1 000. Ces nombres sont un relevé daté, pas un compteur en direct ; le seuil de 10 000 pour soumettre le projet à l’examen LEGO Ideas reste beaucoup plus loin.

Une page Ideas permet de présenter une proposition et de recueillir des soutiens. Elle ne constitue ni une précommande ni l’engagement de fabriquer le modèle tel quel. Le nombre de pièces, les couleurs et l’apparence de cette DSi XL décrivent la création du fan, sans annoncer les caractéristiques d’une éventuelle version commerciale.

La comparaison avec la Game Boy officielle de LEGO donne une idée de la différence : cette dernière est un véritable produit de 421 pièces, lancé le 1er octobre 2025, avec ses cartouches en briques et ses écrans interchangeables. L’existence de ce partenariat Nintendo ne transforme pas automatiquement chaque projet de console en futur set.

Pour la DSi XL de GwnLaurens, le lieu à suivre reste donc la page du projet et ses éventuelles mises à jour. Aucun prix ni calendrier de vente n’est confirmé pour ce modèle. À ce stade, la petite carte amovible et le capot articulé sont les détails de la création à découvrir, plutôt qu’une promesse d’achat pour les fêtes.