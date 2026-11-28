Le Razr 2027 resterait un clapet, tandis que le Flex s’ouvrirait comme un petit livre large. Voilà ce que les fuites changent pour leurs écrans.

Motorola Razr Flex et Razr 2027 : deux pliables qui ne se referment pas de la même façon

Le Motorola Razr Flex et le Razr 2027 ne sont pas deux noms pour le même téléphone. Le premier désigne un projet de pliable large, qui s’ouvre comme un livre. Le second resterait un clapet : un smartphone allongé qui se replie pour prendre moins de place. Les informations disponibles viennent encore de fuites ; Motorola n’a pas annoncé leurs prix ni leur disponibilité française.

Le clapet réduit le téléphone ; le Flex agrandit l’espace de travail

Sur un clapet, la charnière coupe le grand écran dans sa largeur. On le déplie pour retrouver une forme de smartphone classique. Sur le Flex décrit dans les fuites, les deux moitiés sont côte à côte : le téléphone ouvert devient plus large, avec un format susceptible de mieux accueillir deux applications ou une vidéo horizontale.

Ce n’est pas la diagonale seule qui raconte cette différence. Deux écrans proches de 7 pouces peuvent avoir des proportions très différentes : l’un sera haut et étroit, l’autre plus large. C’est ce qu’il faut regarder avant de choisir entre ces familles de pliables.

Informations rapportées, non définitives Razr Flex Razr 2027 Type d’ouverture Livre au format large Clapet Écran extérieur évoqué 4,97 pouces 4 pouces, 120 Hz Écran intérieur évoqué 6,92 pouces 6,9 pouces, 144 Hz Usage recherché Gagner de la largeur en dépliant Retrouver un grand téléphone puis le replier Sortie française et prix Non annoncés Non annoncés

Les écrans extérieurs ne remplacent pas le même écran intérieur

La fuite originale publiée par Android Headlines prête au Razr 2027 un écran externe de 4 pouces. Le but est de pouvoir consulter davantage d’informations sans ouvrir le clapet. Ce panneau resterait plus petit que l’écran intérieur : ouvrir conserve son intérêt pour lire longtemps ou parcourir une application.

Pour le Flex, les images et caractéristiques rapportées le 19 novembre par 9to5Google évoquent un extérieur de 4,97 pouces et un intérieur de 6,92 pouces. Le changement recherché est surtout celui des proportions. Un clavier et deux fenêtres côte à côte n’occupent pas un écran de la même manière qu’un fil de messages vertical.

Le récit du 24 novembre évoque une présentation du Razr 2027 en janvier, possiblement au CES, et un rapprochement de calendrier avec le Flex. Une présentation américaine ne suffit pas à connaître les références, les prix ou les dates de livraison en France.

Pour départager ces deux projets, la première question est donc très concrète : voulez-vous un téléphone qui devient plus petit une fois fermé, ou un écran qui devient plus large une fois ouvert ? Le poids, la charnière, la prise en main et les applications réellement utilisables devront ensuite être évalués sur les appareils commercialisés.