Le portage prévu le 4 décembre propose des chasses locales et le jeu entre plateformes. Voici les consoles nécessaires, le contenu inclus et le stockage à prévoir.

Monster Hunter Wilds sur Switch 2 : à quatre en local, mais chacun sur sa console

Monster Hunter Wilds permettra de réunir quatre chasseurs en connexion locale sur Switch 2. Il faudra toutefois une console par joueur : ce n’est pas un mode à quatre sur le même écran. Prévue le 4 décembre 2026, cette version propose aussi le jeu en ligne avec les autres plateformes, ce qui laisse deux façons différentes de retrouver ses partenaires.

Une console par chasseur, même dans le même salon

La fiche officielle Nintendo distingue clairement trois configurations : un joueur sur une console, un à quatre en communication locale sans fil, et un à quatre en ligne. Réunir les amis sur le canapé ne permettra donc pas de partager une seule copie lancée sur un téléviseur.

Avant d’organiser une soirée, vérifiez que chaque participant dispose de sa Switch 2 et d’un accès au jeu. La présence d’un mode local ne prouve pas qu’une seule licence peut être distribuée aux autres consoles. De même, les modes portable, sur table et téléviseur décrivent la manière d’utiliser chaque machine ; ils ne changent pas le nombre de joueurs pris en charge par un exemplaire en cours d’exécution.

Votre situation Ce que propose la version Switch 2 Une seule console dans le salon Un joueur sur cette console, sans écran partagé annoncé Plusieurs Switch 2 à proximité Chasse locale sans fil jusqu’à quatre Des amis sur d’autres plateformes Multijoueur en ligne avec jeu entre plateformes Vous jouez seul Le mode solo est bien prévu

Le cross-play rapproche les groupes, pas forcément leurs sauvegardes

Capcom France confirme la sortie du 4 décembre et le cross-play, c’est-à-dire la possibilité de jouer en ligne avec les utilisateurs des autres plateformes où Wilds est proposé. Pour les amis déjà équipés sur PS5, Xbox Series ou PC, l’arrivée sur Nintendo n’impose donc pas de constituer un groupe séparé.

Sur Switch 2, Nintendo indique qu’un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire au jeu en ligne. Ce prérequis ne doit pas être confondu avec l’achat du jeu. Avant de fixer une première chasse, contrôlez aussi les mises à jour de chacun : une fonction multijoueur annoncée ne dispense pas de préparer les appareils et les comptes.

Autre distinction utile si vous possédez déjà Wilds ailleurs : jouer avec une autre plateforme ne signifie pas retrouver automatiquement sa progression dessus. Les éléments cités ici confirment le cross-play, sans établir un transfert de sauvegarde vers la Switch 2. Ne rachetez pas cette version en supposant que votre chasseur existant vous y attendra.

Les mises à jour du jeu sont incluses, pas l’extension de 2027

Le communiqué de Capcom consacré au portage annonce le contenu des mises à jour de titre, notamment le Grand Hub, le retour de Lagiacrus et la collaboration avec Final Fantasy XIV Online. Le portage ne se limite donc pas au contenu du lancement de février 2025.

Le même communiqué distingue l’extension Ascendance, prévue en 2027 sur Switch 2. Son annonce ne l’inclut pas dans le jeu de base vendu le 4 décembre. Pour choisir une édition, comparez surtout son contenu : les cosmétiques d’un pack et une extension majeure sont deux achats différents.

Le stockage et le mode portable à vérifier avant le téléchargement

La fiche américaine Nintendo affiche une taille estimée de 39,1 Go au 28 novembre. Ce chiffre donne un ordre de grandeur pour préparer la console, pas une taille définitive garantie pour le téléchargement français et toutes ses mises à jour. Vérifiez le volume affiché sur votre eShop avant l’achat ou l’installation, en conservant de la place pour les données supplémentaires.

En portable, les questions décisives seront la fluidité pendant une chasse chargée et la lecture des menus sur le petit écran. Les annonces consultées ne permettent pas de leur attribuer ici un nombre d’images par seconde mesuré. Pour juger cette version, privilégiez une démonstration clairement identifiée Switch 2 ou un essai de la version finale, plutôt qu’une bande-annonce dont la machine de capture n’est pas précisée.

Pour une première découverte, l’intérêt concret est déjà identifiable : une aventure jouable sur l’écran de la console, un groupe local possible et des partenaires en ligne qui peuvent rester sur leurs autres machines. Pour remplacer une version que vous possédez, le transfert de progression et le rendu portable sont les deux vérifications à faire avant de repasser à la caisse.