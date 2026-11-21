Microsoft prépare une fonction qui ferait d’un appareil Android un écran supplémentaire pour Windows 11. Des éléments repérés dans Lien avec Windows évoquent l’envoi du bureau du PC vers le téléphone. Une tablette pourrait être plus pratique pour garder un document à côté du portable, mais ni sa compatibilité ni la date de lancement ne sont annoncées.

Un véritable espace de travail supplémentaire

Aujourd’hui, afficher une application Android sur le PC consiste à faire venir le téléphone sur le grand écran. Le projet ferait le trajet inverse. Windows pourrait envoyer une partie de son espace de travail vers l’appareil Android.

La différence compte : recopier l’image donne deux exemplaires du même écran ; étendre le bureau permet de répartir les fenêtres. Pour consulter une liste tout en rédigeant un document, seule la seconde solution libère réellement de la place. Sur un téléphone étroit, l’intérêt dépendrait toutefois de la taille du contenu. Une tablette serait plus confortable pour une page ou un tableau.

Ce que les éléments découverts établissent

Windows Latest a retrouvé des textes d’interface, des icônes et un composant expérimental consacrés à cette extension. Les ressources envisagent un démarrage depuis le PC ou l’application mobile, un arrêt volontaire et une interruption lorsque l’ordinateur se verrouille ou que la liaison est perdue.

Le code mentionne également les formats H.264 et HEVC, ainsi que des paramètres de définition et de fréquence. Cela ne révèle pas les valeurs qui seraient proposées au public. Aucun résultat ne permet encore d’annoncer une image en 4K, une fluidité particulière ou une latence adaptée aux jeux.

Pourquoi il serait trop tôt pour chercher un bouton à activer

La présence de ressources dans une application ne signifie pas qu’une fonction est accessible. Des parties de la mise en place paraissent encore incomplètes. Microsoft n’a confirmé ni liste d’appareils, ni besoin d’un câble, ni fonctionnement en Wi-Fi.

Un propriétaire de Pixel, de Xiaomi ou de tablette ancienne doit donc attendre une liste spécifique, plutôt que déduire sa compatibilité de celle d’une autre fonction de Lien avec Windows. De la même manière, installer une version bêta ne garantit pas de faire apparaître ce futur écran supplémentaire.

Avant de conserver une ancienne tablette pour cet usage, trois réponses seront décisives : la référence exacte compatible, le type de connexion et la possibilité d’interagir avec les fenêtres. Pour l’instant, le projet donne une perspective utile de réemploi, pas une méthode disponible en France.